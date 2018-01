Samu Castillejo: "Ojalá pueda estar en el Mundial"

Samu Castillejo ha pasado por los micrófonos de El Larguero después de realizar otra actuación estelar con el Villarreal, en este caso contra la Real Sociedad: “Sabíamos el planteamiento de ellos, lo hemos trabajado durante toda la semana, es un equipo que te encierra atrás y hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades a la contra. Creo que es la línea que debemos seguir hasta final de temporada si queremos conseguir objetivos importantes”.

Es inevitable viendo su nivel no hablar de la selección española y más aún cuando Lopetegui estuvo presente en La Cerámica siguiendo el partido, pero Castillejo pone la calma: “Intento hacer lo mejor posible para también estar en esa lista. Ojalá pueda estar en el Mundial, pero hay mucha competencia, muchos jugadores muy buenos”.

Además, ha dado un voto de confianza a su compañero de equipo, Semedo, tras la polémica que le ha envuelto estos últimos días: “Él aclarará las cosas cuando crea oportuno. No es cierto todo lo que se dice, es tema de él, que él lo aclare y diga todo lo que tiene que decir. Es muy buen chaval, un tío genial, aclarará la situación”.

Por último, no ha negado el interés del Nápoles y no cierra puertas: “En verano hubo conversaciones, sí es cierto que hubo algo, aquí estoy muy bien, muy cómodo, creo que no era la mejor opción por salir, no por el club si no por el momento. Espero seguir aquí mucho tiempo (…) Si me quieren vender no es problema mío, pero aquí estoy muy bien, es un gran club para crecer y para estar aquí”.