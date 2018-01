Por un ciberespacio libre y seguro

En España, 30 millones de personas utilizamos internet prácticamente a diario y la privacidad de nuestros datos va más allá de lo que subimos a las redes sociales o del historial de páginas que visitamos; en suma, de nuestra huella digital. La conmemoración del Día Europeo de la Protección de Datos llega en plena cuenta atrás para la aplicación -el próximo 25 de mayo- del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Las empresas gestionan a diario millones de ellos, desde nombres a cifras bancarias y de consumo, perfiles de cliente e información médica, considerada más sensible. El RGPD prevé multas millonarias para las organizaciones que lo incumplan, que pueden alcanzar los 20 millones de euros o hasta un 4% de su facturación anual, la de mayor cuantía.

Para Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, organismo que velará en nuestro país por su cumplimiento y que este año cumple un cuarto de siglo, "el nuevo reglamento europeo es una buena noticia para los ciudadanos, porque les va a dar muchísimo mayor control: ya no va a estar permitido el consentimiento tácito, sólo podrán rotar los datos basándose en un consentimiento explícito, hay nuevos derechos como el derecho a la limitación, por primera vez se recoge el derecho al olvido, y un derecho muy importante, el derecho a la portabilidad. Igual que ahora todos tenemos el mismo derecho para cambiar una línea de teléfono, también a partir de mayo tenemos el derecho a cambiar todas las fotos, los vídeos, que hayamos subido a una red social, de una red a otra y sin que tengamos que ser nosotros los que tengamos que subir toda esa información, sino que de una compañía a otra se haga esa portabilidad directamente".

En una entrevista al informativo Matinal SER, España ha confesado que espera que las más de tres millones de empresas en nuestro país y más de un millón de autónomos estén preparados para cumplir el nuevo reglamento: "para ayudar a las pequeñas PYMES, hemos hecho una herramienta gratuita que se llama Facilita y que, si están tratando datos de riesgo básico, les ayuda a cumplir con las nuevas obligaciones. Recomiendo a empresarios y autónomos que la visite porque se rellena en diez minutos y es muy importante para facilitar el cumplimiento".

MATINAL SER: Cuando recibimos una llamada -al teléfono móvil o al fijo- con una gran oferta para cambiar de compañía y nos preguntamos en qué hora di yo mi número, si no me acuerdo, por qué tienen mis datos... ¿Quién es el responsable?





MAR ESPAÑA: Creo que todos. En parte las empresas, porque en España hasta mayo es legítimo tratar los datos en base al consentimiento tácito, y en parte nosotros porque. Así como nunca daríamos el DNI o nuestros datos personales a quien nos lo pidiera en la calle, quizás cada vez que nos metemos en una página web o queremos acceder a los servicios de una empresa, damos datos de manera excesiva. Para ayudar a los ciudadanos a que no les machaquen o no les mareen con publicidad no deseada, hemos publicado un microsite en nuestra página web sobre qué tiene que hacer un ciudadano para evitar publicidad no deseada, desde incribirse en la Lista Robinson -ya somos 500.000 los inscritos-, así como ejercer los derechos que la agencia puede tutelar, como el derecho de cancelación o darse de baja en las guías telefónicas. Hemos puesto en marcha, además, un sistema de mediación con todas las empresas de telecomunicaciones; están obligadas a que, en el plazo de un mes, deban resolver esas reclamaciones que plantean los millones de consumidores en telefonía.