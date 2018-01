¿Se está siendo injusto con Zidane?

Este domingo hemos debatido en El Larguero sobre el Barcelona - Alavés y la polémica arbitral que ha tenido lugar en el partido, que Iturralde ha explicado.

Así mismo, ha habido tiempo para hablar del Atlético de Madrid, que ha vuelto a ganar, con un muy buen partido de Griezmann, cuya permanencia la temporada que viene en el Atlético no es segura.

Por último, hemos escuchado cruces de opiniones sobre la situación del Real Madrid y de Zidane, que ha vuelto a alinear a la BBC.

Barcelona - Alavés

Miguel Martín Talavera: “Se ha demostrado que con Coutinho e Iniesta en el campo no ha estado ni mucho menos fluido. Iniesta se ha sentido más cómodo cuando se ha cambiado a Coutinho”.

"Las jugadas decisivas del segundo viene de una jugada que no tuvo que pitarse así".

Julio Pulido: “Iniesta ha sido decisivo”.

“La eliminatoria de Copa ha condicionado el partido de hoy”.

Lluis Flaquer: “La ausencia de Busquets hoy ha sido clave”.

"A Coutinho le va a costar entrar más en el Barça jugando por la derecha que por la izquierda".

"Hoy prácticamente no ha aportado nada pero lo poco que ha hecho ha sido viniéndose al centro".

Jordi Martí: “Hay que ser comprensivos, te ves a 19 puntos, la Copa es un desgaste, acaba de entrar Coutinho…”.

"El fuera de juego de Alcácer lo hemos tenido que ver por televisión, nadie lo ha protestado en el campo".

Mario Torrejón: "El Barça ha ganado por el árbitro, se ha visto beneficiado".

Jesús Gallego: "No creo que en el Barça ningún centro del campo fijo, Valverde los irá cambiando".

Atlético

Antón Meana (sobre Griezmann): “El Atlético dice ‘este nos la va a clavar".

Julio Pulido: “También pesa en lo de Griezmann el desencanto de la gente del Atleti. O se gana la Europa League o se va a tener el resquemor de ‘vaya añito que hemos hecho’".

Miguel Martín Talavera: “Creo que es de los partidos más completos de Griezmann”.

Manu Carreño: “Cuando una temporada va mal se mira a la estrella o al entrenador. Y el entrenador en el atlético está fuera de debate".

Real Madrid

Manu Carreño: "El Madrid la Champions tiene que asegurarla. Este equipo quinto, eso sí que es una ruina".

“Zidane no es intocable y ya no tiene esa inmunidad ya no es un aforado, tiene que ganarse las lentejas día a día”.

Pablo Pinto: “La sensación es que se es injusto con Zidane”.

“¿Zidane se ha equivocado en los últimos meses? Mucho, sí. Pero viene de hacer algo que no ha hecho nadie".

Jordi Martí: “¿Estamos convencidos de que el Madrid ha superado lo mal que está físicamente en las segundas partes?”

Mario Torrejón: “Estoy de acuerdo en que cuando el fuelle del Valencia se acaba, el Madrid se viene arriba, pero lo pasa muy mal físicamente”.

Antón Meana: “Un pinzamiento en la cadera, que le puede pasar a cualquiera, en este caso le pasó a Isco”.

“Puede que Isco y ano sea ni el primer cambio”.