Este fin de semana hemos vuelto a vivir uno de esos episodios que deben desaparecer cuanto antes de los campos de fútbol. El suceso se ha producido en El Molinón, estadio del Sporting de Gijón y en el que este domingo se escucharon cánticos racistas durante el partido contra el Nàstic.

“No queremos jugadores, jugadores de color, los queremos de Mareo", se escuchó desde uno de los fondos del estadio asturiano, el fondo que normalmente ocupan los Ultra Boys, grupo ultra del Sporting y que rápidamente ha salido a desmarcarse de este hecho. "En ningún momento desde la megafonía de la grada de Animación se inició, entonó, secundó o fomentó ese cántico, a todas luces improcedente", reza el comunicado. Por parte del Sporting no se ha producido ninguna reacción o comunicado público sobre estos graves hechos.

No es la primera vez que El Molinón está en el foco por un episodio racista, en el año 2016 el colegiado del encuentro entre Sporting y Athletic suspendió el mismo durante unos minutos por los gritos imitando a un mono contra Iñaki Williams, jugador del equipo vasco.

Con el derbi en el horizonte

Estos hechos llegan a pocos días de uno de los partidos más esperados del año: el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting, que se celebrará el próximo domingo a las 18:00h. Para este partido los Ultra Boys han puesto a la venta pegatinas con mensajes de odio contra el Oviedo, como una en la que un enmascarado degüella a un perro con la camiseta rival: “Muerto el perro, se acabó la rabia”.

Javier Tebas condena los cánticos

"Me parece gravísimo, puede ser que sea reincidente esa zona del estadio. Vamos a ver ahora, son temas que no valen medias tintas. Se ve que es un cántico coreado por un grupo importante, eso tiene que ser objeto de sanción durísima. El Sporting hace muchos esfuerzos pero parecen que no son suficientes. Unos imbéciles van a Valencia, otros a Gijón... sobran aquí, hacen mucho daño (...) La expresión es muy dura pero si yo fuese el que toma esa decisión cerraría esa parte de esa grada", ha dicho Tebas en El Larguero