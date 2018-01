¿Es imposible desenterrar la memoria de la represión franquista?

Ciudad Real rendirá homenaje mañana a los casi 4.000 asesinados en la provincia víctimas de la represión franquista. Será un reconocimiento con nombres y apellidos, fruto de un intenso trabajo que comenzó en 2009 y que se ha intensificado durante el último año en el marco del proyecto Mapas de Memoria, impulsado por un acuerdo entre la Diputación y el Centro de Estudios de Memoria de la UNED. Los investigadores han buceado en los archivos y han llamado puerta a puerta en las casas de los herederos de las víctimas para completar este negro puzle. Ni más ni menos.

Cuando se reivindica recuperar la memoria y la verdad sobre la represión que laminó a una generación hace 80 años hay quien lo rechaza por ser tarea imposible, o innecesaria, o extemporánea, o inconveniente por reabrir heridas pasadas en un país que mira al futuro. Sin embargo, lo que ha sucedido en Ciudad Real demuestra que es posible y necesario, que no hay nada más contemporáneo que desvelar en el presente lo que el pasado ocultó, y que poner nombre y apellidos a las víctimas no es reabrir heridas sino cerrarlas definitivamente. Así que, siendo posible, habrá que preguntar a quien corresponda por qué 40 años de democracia no han sido capaces de desenterrar la barbarie de una dictadura que pervivió otros 40.