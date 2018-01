¿Son lo mismo la alegría y la felicidad?

Alegría, así se llama el libro que Álex Rovira y Francesc Miralles han presentado este lunes en 'La Ventana'. Ambos escribieron una serie de cartas a un amigo que se encontaba mal y había perdido la alegría. Gracias a sus consejos, ese amigo, del que se desvela su identidad al final de la obra, se recupera.

"No es lo mismo. Si yo te pregunto si eres feliz te lo vas a pensar, vas a evaluar tu trabajo, tu familia, tu estado de salud... En cambio, si te pregunto si te sientes alegre no lo dudarás, me dirás sí o no. La felicidad se piensa, la alegría se siente", ha señalado Álex Rovira sobre las diferencias entre alegría y felicidad.

Francesc Miralles, por su parte, cree que la pérdida progresiva de la alegría a lo largo de nuestra vida se produce porque "nos dejamos influir demasiado por factores externos sin ir a buscar dónde está la fuente, que es en nosotros mismos".

En este sentido, Rovira ha afirmado que "debemos crear las circunstancias para la alegría, porque el hecho de hacerlo ya en sí mismo es altamente gratificante". Y ha añadido: "La alegría puede ser invitada, pero también puede ser destruida".