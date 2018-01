¿Pueden jugar juntos Iniesta y Coutinho?

Tras una jornada liguera en la que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han ganado sus respectivos partidos tocaba analizar todo lo sucedido y reflexionar a fondo. Y para ello el mejor rato de radio semana tras semana lo encontramos en El Sanedrín de El Larguero.

Philippe Coutinho

Coutinho durante el encuentro del Barcelona ante el Deportivo de La Coruña. / CADENA SER (Getty Images)

Kiko Narvaez: "El sitio de Coutinho debe ser por banda derecha el brasileño".

Álvaro Benito: "Coutinho e Iniesta son dos jugadores que ocupan el mismo hábitat en el campo, partir de perfil izquierdo hacia dentro. Los días grandes veo difícil que jueguen los dos juntos a día de hoy. El 4-4-2 para los días grandes valverde le va a tener mucha fe.

Luis Suárez

Luis Suárez celebrando el gol ante el Deportivo de La Coruña / CADENA SER (EFE)

Gustavo López: "Tiene que medirse mucho más, no tiene ningún tipo de necesidad. Con la calidad que tiene, lo que tiene que hacer es medirse mucho más, ahora con el VAR le van mirar con lupa. Siempre tiene alguna jugada que afea el juego que hace".

Kiko Narváez: "Lo trae de serie. en el momento que le caigan tres o cuatro partidos ya te lo piensas a la hora de decirle al árbitro cualquier cosa o pegar un manotazo".

Atlético de Madrid

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol ante Las Palmas. / CADENA SER (Getty Images)

Kiko Narváez: "Me gustó Las Palmas el primer tiempo, es el camino a seguir. En el encuentro el Atleti fue paciente. Me gustó el cambio del descanso, estaba espeso el centro del campo y el cambio de Carrasco dio un volantazo al encuentro. Griezmann es el numero uno del equipo. La aportación de torres ha sido siempre superior a la de Vietto o Gameiro".

Gustavo López: Me quedo con la vieja guardia: Juanfran, Gabi y Torres. Juanfran robó y dio pase en el primer gol, Gabi mantuvo el equilibrio en el centro de la cancha y Torres con minutos va ganando en confianza. En contra, Koke. El Cholo necesita al mejor Koke en el medio".

Valencia - Real Madrid

Andreas Pereira controla el balón ante la mirada de Lucas Vázquez. / CADENA SER (REUTERS)

Cañizares: "El partido tuvo varios momentos. Esperaba un Valencia más conectado con el partido y más confianza. El Madrid siempre con peligro, se le vio entero y supo proteger la portería. El Valencia no está en el mejor momento, lejos de ese nivel de septiembre".

Álvaro Benito: "El Madrid encontró el gol rápido que lleva hacia momentos psicológicos que le hacia falta al equipo. El Madrid recuperó la pegada y Zidane acertó en los cambios. Si el Madrid quiere ser competitivo necesitas que los once sean lo solidarios que fueron la primera parte de Mestalla".

Copa del Rey

Los jugadores del Leganés celebran el triunfo en el Bernabéu / CADENA SER (Getty Images)

Kiko Narváez: "A un solo partido como es la final, no me terminaría de mojar ya que en 90 minutos cualquier detalle te puede mandar para casa. Me alegra el Leganés. el favorito es el Barcelona".

Cañizares: "Un equipo que no ha perdido en España en la liga doméstica no es justificado de pensar que alguien le vaya a ganar la final".

Álvaro Benito:"El Barcelona está un puntito más. Las dos eliminatorias van a ser competidas, no doy mucho mas favorito al Sevilla que al Leganés y luego al Valencia depende mucho de como llegue fisicamente".