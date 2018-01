Javi Martínez: "Entiendo perfectamente a Íñigo Martínez"

Javi Martínez es una voz más que autorizada para hablar del Athletic y del fichaje de Íñigo Martínez. Para el actual jugador del Bayern el movimiento del conjunto de Vizcaya responde al "mercado".

El ex del Athletic ha valorado positivamente el fichaje y el movimiento del Athletic: "Se han movido bien y rápido, es un jugadorazo, va a ayudar muchísimo al Athletic", piensa, a la vez que reconoce las dificultades que tiene su exequipo para poder incorporar jugadores.

"Son cosas del fútbol, Íñigo ha pensado que era un paso adelante en su carrera y lo entiendo perfectamente", considera.

Lo que no entra a valorar el protagonista de El Larguero es el cambio de equipo de Íñigo, de la Real a su eterno rival, algo que él "nunca" se ha planteado hacer.

La marcha de jugadores del Athletic

La salida de Laporte, que se une a la Ander Herrera, Fernando Llorente o la del propio Javi Martínez responde, según el centrocampista del Bayern al buen hacer del Athletic, "los jugadores del Athletic están preparados para ir a equipos que juegan la Champions", resume.

¿Volver a Bilbao?

Javi Martínez ha sido tajante en lo referente a un posible regreso al Athletic: "No me planteo volver a vivir a Bilbao, me lo preguntan mucho pero no lo he planteado", para finalizar asegurando que "ahora mismo estoy muy contento aquí en Múnich, espero seguir años aquí", finalizó.