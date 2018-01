Inés Arrimadas: "El independentismo se ha roto hoy por la mitad"

Ciudadanos no se fía de la decisión del president del Parlament de aplazar el pleno de investidura. La formación aprecia la jugada como un gesto para no caer en la desobediencia pero recela de Roger Torrent. “Nos hubiera parecido buena decisión suspenderlo de verdad, no retrasarlo. Y admitir que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat. La mejor idea es admitir que esto es una locura y que no se puede mantener esta incertidumbre por más tiempo”, explica Inés Arrimadas durante una entrevista en ‘Hora 25’.

La líder naranja, ganadora de las elecciones del pasado 21 de diciembre, solo ve una “huida hacia adelante” y espera soluciones inmediatas. “No quiero que se generen más falsas expectativas ni más inestabilidad. Estamos ante una situación dramática desde el punto de vista social, económico e institucional”, sostiene.

Arrimadas insta al soberanismo a “reconocer lo que n dicen en privado, que Puigdemont no puede volver a ser presidente”. “Estaba claro que hoy no podíamos celebrar un pleno para investir a un fugado, pero pedimos que no se posponga el momento. Lo que está claro es que Puigdemont no va a volver a ser presidente, todo el tiempo que estamos gastando, Cataluña no puede estar pendiente de si va a aparecer en un coche, en una alcantarilla o si sube una foto”.

Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados del Parlament para definir y aclarar esta situación de inestabilidad con una investidura bloqueada. “No hay precedentes, jamás se había producido esta situación. La decisión solo alarga el procés y no afronta la realidad”, insiste Arrimadas, quien dice que en el Parlament se ha visto y palpado la tensión en el bloque secesionista. “El independentismo se ha roto hoy por la mitad. Para algunos fanáticos, Roger Torrent se ha añadido a esa lista de fachas”, concluye.