El protagonista hoy es Roger Torrent

El protagonista de este día no es tanto Carles Puigdemont, por mucho que el expresidente de la Generalitat reclame siempre el primer plano, como el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de quien depende realmente el desarrollo de esta importante jornada. Torrent, que es militante de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido con mucha tradición, distinto del que encabeza Puigdemont, tiene que decidir dos cuestiones: primero, si aplaza o no el pleno convocado para esta tarde y segundo, si mantiene a Carles Puigdemont como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat, esté o no presente en el hemiciclo, y pese a que ya ha recibido la resolución del Tribunal Constitucional que impone medidas cautelares que hacen imposible, hoy por hoy, esa candidatura. Según los expertos, Torrent puede iniciar el pleno y suspenderlo inmediatamente, devolviendo la iniciativa al Tribunal Constitucional que en el plazo de diez días no tendrá más remedio que decidir si admite o no el polémico recurso presentado por el Gobierno contra la investidura del señor Puigdemont. Puede también rechazar las medidas cautelares, bien porque considere nula la resolución el Tribunal, bien porque opte directamente por la desobediencia. En cualquier de los dos casos, sus decisiones y la eventual celebración del peno quedaran invalidados y se abrirá un nuevo plazo de dos meses para decidir si se presenta otro candidato distinto al señor Puigdemont o se convocan nuevas elecciones, lo que implicaría que el artículo 155 sigue en vigor y la Generalitat sigue intervenida por el gobierno central. Quizás la pregunta que debería hacerse hoy Roger Torrent es cuál de sus decisiones puede ayudar a restablecer antes la normalidad y el autogobierno catalán. Claro que el regreso a la normalidad no es algo que necesite solo Cataluña sino toda España.

