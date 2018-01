“Ser diputado no hace desaparecer las responsabilidades penales”

La doctora en Derecho Constitucional, Argelia Queralt, ha desmontado en Hoy por Hoy el argumentario que vienen defendiendo los independentistas, que Puigdemont no puede ser detenido porque, como parlamentario, goza de inmunidad. Para la analista, estos argumentos “no tienen base o, mejor dicho, tienen base a medias”, porque “todo diputado goza de inmunidad, pero la inmunidad no puede convertirse en impunidad. Por tanto, que un elegido quede eximido de toda responsabilidad penal de los actos que haya cometido con anterioridad supondría un privilegio del todo contrario al principio de igualdad que rige en un estado de derecho”. En este sentido, Queralt es tajante, “ser diputado no hace desaparecer responsabilidades penales”.

En cuanto a la posible responsabilidad penal a la que se enfrentaría Roger Torrent si permite la votación de una investidura telemática, en contra del auto del Tribunal Constitucional, también lo tiene claro. “Como ya vimos con la mesa del parlament de la anterior legislatura, incumplir las decisiones del TC puede salir muy caro, son delitos castigados con penas nada desdeñables”, ha señalado Argelia Queralt para la que de ningún modo Torrent podría escapar a esa responsabilidad, ni siquiera dejando la decisión de votar o no la investidura en manos del pleno. “El solo hecho de intentar la votación sobre si se puede llevar a cabo o no una investidura telemática ya situaría a Torrent incumpliendo la decisión del TC del sábado. Ese intento de traspasar la responsabilidad en cierto modo es falso. Ya estaría incumpliendo la decisión del TC al pasar la votación al pleno. A nivel jurídico, ese traspaso de responsabilidades no excluye esa responsabilidad penal que se derivaría del incumplimiento”, ha explicado.