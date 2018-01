"Mi hija me dice que su colegio es raro. Estudia en barracones"

"Me he trasladado a Valencia este año. De los dos coles públicos del barrio uno es de barracones y a ese va mi hija. Dice que es un cole raro", asegura Laura, "no tiene clase de informática, hall, o arena en el recreo. Solo tiene cemento", relata Laura. El colegio 103 lleva diez años en funcionamiento: "Hay críos han hecho ahí toda la primaria. Además, han estado varias semanas sin maestro porque el que tenían está enfermo. Qué cole más raro, dice mi hija. Permanecen los recortes en educación".

