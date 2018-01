¿Quién piensa en ese funcionario del Parlament catalán?

Imagino a ese funcionario abriendo las puertas del Parlament catalán esta mañana a primera hora... Repartiendo el correo en los despachos... Fotocopiando el orden del día, pensando en otra jornada histórica en que lo mismo no llega a recoger a los niños al colegio, dándole vueltas a por qué entre todos los parlaments del mundo el independentismo tuvo que entrar en el suyo. Le imagino de pie al lado de la reunión de la mesa, escuchando las decisiones que ahí se toman, esperando a que lo trascriban para hacer más fotocopias... fotocopias que tendrá que volver a repartir mientras caminan por los pasillos del parlament pensando en el rodalíes que le volverá a llevar con retraso a casa....

Final de trayecte...Y si la descripción más gráfica del procés fuera la de un tren con retraso, gente queriendo ir a un sitio y que no puede porque el tren no llega.

O lo mismo es que ese tren ya pasó. Perder trenes en este país es casi una costumbre... Si me permiten, trataremos de hacer con la política como con el hambre, trataremos de distraerla...

De todas las cosas que han pasado en las últimas horas, lo de Julian Muñoz es digno de mención. Por primera vez en la historia de España alguien entra en prisión diciendo de manera textual y con todo el sentido del mundo "Que me quiten lo bailao"!!! ¿No es fabuloso? Preso por sevillanas...

Por lo demás y volviendo a lo más pantanoso, ¿creen que nos acercamos cada vez más a esa catarsis social necesaria? ¿Creen que llegará el día en que nos plantemos porqué le votamos? ¿En serio? ¿Por qué entre las miles de personas que nos rodean, los millones que viven en nuestro entorno elegimos a estos? Lo pregunto en serio, entendiendo, y ahí me darán ustedes la razón, que el conjunto de capacidades y predisposiciones que muestra nuestra clase política es más que insuficiente. Ya no es que incurran en sobrecostes para tratar de obtener mordidas tal y como les contábamos hace unos días, es que la propia política, por ineficiente es un sobrecoste que no nos podemos permitir... Miren donde miren, la actualidad es tan de flipar que sólo cabe recordar las últimas palabras de Aldous Huxley, el creador de Un mundo feliz, en 1963 instantes antes de inyectarse la jeringuilla dijo: LSD 100 microgramos.