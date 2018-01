Patriotas inútiles

No sé si estaban ustedes al tanto en ese momento concreto, pero ayer en ‘Todo por la radio’ hicimos una porra. La pregunta era: ¿mañana –por hoy– el programa será desde el Parlament de Catalunya, sí o no? La votación fue caótica, con Toni Martínez, Especialistas Secundarios, El mundo today… creo recordar que acabó en algo parecido al empate, pero nos reímos con ganas, que es lo importante.

Bueno, han pasado 24 horas, no estamos en el Parlament porque el pleno de investidura –como ya sabrán– ha sido aplazado “sine die”. Les hablamos desde Radio Barcelona y visto lo visto que cada uno decida hoy si prefiere reír un poco, como hicimos ayer, o llorar, o mandarlo todo a freír espárragos... porque el espectáculo continúa. Ya sé que el tema de fondo es muy serio, muchísimo, pero tal vez podríamos intentar no tomarnos tan en serio a algunos de los protagonistas del vodevil; no seguir al minuto lo que hacen, lo que dicen.

Cadena SER / Cadena SER

A ver si se dan cuenta de que la vida continúa fuera de su burbuja; y a ver si se enteran de que en cualquier otra actividad que no fuera la política ya les habrían echado a gorrazos. Porque al final se confirma la teoría: el patriotismo es, en ocasiones, el último refugio de los canallas. Y yo añado: también de los inútiles. Sean de la patria que sean.