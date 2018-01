Bartra: "El Betis reúne todo para que yo dé mi 100%"

Marc Bartra puso este martes un pie en Sevilla y ya se dio cuenta de lo fogosa que es su nueva afición. La del Betis. "Se nota pronto que lo sienten de verdad. Es un añadido muy grande para un club. Entre ayer y hoy ha sido una pasada. No me esperaba tanto cariño", dice a Manu Carreño el zaguero catalán, que ha firmado con el club verdiblanco hasta 2023.

Asegura Bartra que pronto se dio cuenta de que el Betis era el sitio ideal, por "el proyecto", repite varias veces. "Creo que llego en un momento que el club tiene un proyecto muy bueno. La afición es increíble, de las que te pone la piel de gallina", comenta.

¿Cuándo decidió dejar el Borussia por el Betis? "Hablé con Serra Ferrer y me explicó el proyecto que hay y la filosofía también. Desde el primer día el feeling fue muy bueno y soy una persona que me fío mucho por eso, por el feeling que me da", explica. "Había más opciones pero, como le dije a Puyol, me veía aquí", añadió.

"El Betis reúne todo para que yo dé mi 100%", concluye.