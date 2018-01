"Somos parados de tercera línea porque en la tercera línea del currículum aparece la edad"

"Tengo 55 años y me siento joven, pero la realidad laboral dice que no puedo reinsertarme a ningún puesto de trabajo. No soy una persona con baja cualificación, pero empiezo a dudar que eso sirva para conseguir un empleo más rápido . Me frustra estar incluido en ese grupo de los llamados parados de larga duración, pero me frustra todavía más la invisibilidad de la que gozamos", comienza su diario Jose Antonio. Él se denomina "parados de tercera línea, porque es en la tercera línea en la que normalmente aparece la edad, y ahí en donde muchos currículum acaban en la papelera", asegura. En las pasadas elecciones generales Jose escribió "a una serie de partidos políticos, para preguntarles que iban a hacer con nosotros. Solo uno me respondió, no diré cual, pero me remitía a su programa político. Lo que me dio a entender eso es que la consideración que tienen hacia nosotros no es gran cosa".

