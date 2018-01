"En España nos falta cultura de diálogo"

Como cada miércoles, hemos analizado con María y Baltasar Garzón la actualidad política, que una semana más está en Catalunya con su debate de investidura.

Para Baltasar Garzón, “Estamos en la fase de diálogo de mudos o diálogo de sordos en este país”, lo cual achaca, sin duda, "a la falta de cultura de diálogo que tenemos en este país". María Garzón añade que en otros países tienen el diálogo en su ADN, pero aquí en España todo cuesta más, como puede verse en casi cualquier declaración de un político nacional. "Se utilizan palabras vacías como 155. Se suelta un discurso y al instante siguiente se cierran los oídos".

El diálogo es parte sustancial de cualquier acuerdo, y requiere de muchas condiciones que, según nuestros invitados, no se están cumpliendo. "Falta ponerse en el lugar del otro. No verlo como un oponente sin más, sino como una persona con un contexto específico". Además, añade Baltasar Garzón, "es necesario darse tiempo. No vale de nada decir: Tenemos dos horas para solucionar esto. En dos horas probablemente no lleguemos ni a los aledaños del tema".

Baltasar y María Garzón puede dar fe de los resultados del diálogo, y citan asuntos tan espinosos como el diálogo con las FARC, donde la Justicia incluso entró en un proceso de negociación. Precisamente hemos querido preguntar a Baltasar y María acerca de ese tema, tan de actualidad a causa del "Caso Gürtel" y las declaraciones de El Bigotes y Ricardo Costa.

"No me gusta hablar de negociación en un contexto judicial" dice Baltasar Garzón, "sino de colaboración. Debe haber una voluntad de aportar”. Según nuestros colaboradores, este tipo de colaboración no caduca. “Nunca deja de ser el tiempo de colaborar en ámbitos de corrupción. Tanto en el ámbito económico como en el social y cultural, la sociedad necesita esas contraprestaciones."