En caso de conflicto, el derecho a la información prevalece frente al de la intimidad

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado, a través de Twitter, la autenticidad de sus mensajes al ex conseller Toni Comín difundidos en exclusiva por Telecinco. Mensajes que fueron captados del móvil del propio Comín por un cámara durante un acto en Lovaina en el que estaba previsto que participara Puigdemont. En esos mensajes confiesa a Comín que tiene claro que "esto ha terminado", que los suyos los han "sacrificado" por lo que el "plan de Moncloa ha triunfado".

En consecuencia, los equipos jurídicos de Puigdemont y de Comín han iniciado los trámites para presentar una querella criminal por revelación de secretos y vulneración de la intimidad, pero esta revelación se enfrenta cara a cara con el derecho a estar informados que tienen todos los ciudadanos.

Gerardo Viada, abogado especialista en derecho a la información, no ha dudado en afirmar que "no se está revelando ningún dato íntimo", ya que no se ha desvelado una infidelidad conyugal, como ha puesto de ejemplo el letrado, sino un "tema de interés general y veraz" por lo que "lo que se aplica es el derecho a la información recogido por el artículo 20 de la Constitución".



Viada aprovecha para recordar que en el Código Penal hay un artículo que exime de responsabilidad cuando se ejercita un derecho fundamental y añade que en este caso "se trata del derecho a la información" y que por lo tanto "ya habría una excusa absolutoria" refiriéndose a los periodistas, Luis Navarro y Fernando Hernández, que han conseguido esta información. "En este caso primaría el derecho a la información. No hay ningún tribunal que pueda condenar por una vulneración del 197, que es la revelación de secretos. Yo no creo que haya delito", concluye el letrado Viada.