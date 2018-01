"El hilo invisible", una película antipática

El cine de Carlos boyero repasa la cartelera española. Entre ellas se ha fijado en “El hilo invisible", candidata a seis Oscar, entre ellos el de mejor película, director y actor, Daniel Day Lewis. Dos meses después de terminar el rodaje, el intérprete británico anunció que dejaba el cine.

Para Boyero que comenta que todos los directores se pegan por tener a Daniel Day Lewis, “En esta me gusta un poco menos”. ‘El hilo invisible’ es una de las películas más raras raras… y añade que además “tengo un problema con ella, no tengo ningún interés por los personajes, ni en lo que me cuentan...”. Inspirada en Balenciaga, un artista de la moda neurótico y caprichoso; Carlos se pregunta “que te está contando y al final te das cuenta que te está contando una historia de amor sadomasoquista mental no físico…”. Carlos Boyero confiesa que “igual estoy viejo pero no me van eses rollos”

"Sin amor" la rusa que opta por la película de no habla inglesa; un película que es muy dura y ritmo lento pero le ha encantado. Y a Boyero no le importaría que ganara el Oscar.

Y termina con la película francesa "120 pulsaciones por minuto"; diciendo que “la mitad de la peli está haciendo asambleas y siempre ha sentido alergia desde joventicio”. “El tema es estremecedor pero empiezo y termino harto de asambleas.”

Este sábado se entregan los Goya en una ceremonia conducida por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. "Handia" parte como favorita con sus 13 nominaciones. ¿Se impondrá como mejor película a "El autor", "La librería", "Verano 1993" y "Verónica"?

Boyero ha confesado que lo único que tiene claro es que quiere que gane el documental “Muchos hijo, un mono y un castillo” y que Julita salmerón subiera a por el premio. De todas las demás ha dicho que le gustan todas. Y a los presentadores de la gala quiere que les vaya bien.