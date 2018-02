El cazador de tsunamis

Axi Muniain surfea olas de la altura de un edificio de ocho plantas o del Acueducto de Segovia. Nacido en el pueblo costero de Zarautz, en 2001 dejó su trabajo para centrarse exclusivamente en su gran pasión

Ya como surfista profesional en Hawai se dio cuenta de que en condiciones adversas y peligrosas se sentía más cómodo que el resto. Entonces dejó de competir para convertirse en el primer surfista libre, documentando sus hazañas por todo el mundo.

“Buscamos la Santa Ola, el Santo Grial. No somos hippies que se lanzan a la aventura”. Muniain además ahora se ha especializado en buscar olas gigantes en lugares desconocidos. Una de ellos es San Juan de Luz, en Francia, donde se empeñó en surfear a mano la Ola Imposible de Belharra y para ello se fabricó una tabla de cuatro metros con guías de plomo y la surfeó durante la gran tormenta de 2009.

Para tratar de surfear estas olas gigantes, es necesario un amplio equipo que acompaña a Axi Muniain. Siempre entran en el agua dos surfistas a la vez, y mientras uno trata de surfear las olas, el otro le remolca en una moto de agua que además lleva incorporada una camilla para recuperar al otro surfista en caso de que caiga.

Según él, hay dos momentos claves al cabalgar una ola. “El primero es el de mayor incertidumbre, cuando te descuelgas del balcón de la ola. Si es una ola muy vertical, caes de la cornisa sin saber qué encontrarás debajo. La bajada es un punto crítico”. El otro es el tubo, lo que él llama “el orgasmo de la ola”. “Si en una ola normal es el éxtasis, imagina en una gigante... El problema es que en una ola gigante mutante más que disfrutar se produce una explosión de adrenalina que debes controlar para mantenerte de pie durante la surfeada y no caer. Muchas veces no eres consciente de la burrada que has hecho hasta que lo ves en vídeo. Pero el momento es mágico. Todo va a cámara lenta. No quieres que acabe y gritas liberando adrenalina porque estás cabalgando la ola."