Si eres deportista, necesitas comer esto

Con los propósitos de año nuevo, las inscripciones en los gimnasios se disparan, y nuestro afán por llegar estupendos al verano hace que nos creamos todo tipo de mitos y recomendaciones (sin base científica) que nos rodean día a día en la calle, en los medios, en la red, etc.

En Be OK queremos aclarar todas esas dudas que invaden a los que acaban de iniciarse en el deporte. ¿Qué comer antes y después de una carrera? ¿Sirven las mismas pautas de alimentación para todos los deportes? ¿Suplementos sí o no? ¿Y bebidas isotónicas? ¿Valen todas? Para resolverlas hemos invitado a Noelia Bonfanti, asesora de deportistas profesionales y amateurs en su propia clínica, profesora en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad San Jorge y también en varios másters de esta disciplina de la Escuela Real Madrid y la Universidad Europea. Además, es vocal de comunicación en la Junta Directiva de Dietistas-Nutricionistas de Madrid.

Entrenar en ayunas, ¿sí o no?

Desde hace relativamente poco tiempo se ha puesto de moda entrenar en ayunas, y vemos por muchos medios cómo se recomienda esta práctica para aumentar la quema de grasa. Sin embargo, recomendar esta práctica para todo el mundo es muy peligroso. Entrenar en ayunas puede provocar hipoglucemias y hacer que nuestro cuerpo consuma la energía de la masa muscular en lugar de la grasa por los altos niveles de cortisol que tenemos cuando nos levantamos y cuando sometemos nuestros cuerpo a un estrés, como el deporte.

Por ello recomendamos siempre desayunar antes de hacer deporte, incluso a esas personas que “no les entra nada por la mañana”: un yogur sin azúcar, una fruta con unas lonchas de pavo o jamón cocido, una tarrina de queso fresco 0%...

¿Cómo tiene que ser mi dieta para perder grasa y mantener mi masa muscular?

Cuando nos ponemos a dieta cometemos el grave error de comer como un pajarillo, atiborrándonos de lechuga, pollo a la plancha, y haciendo una alimentación de lo más monótona que seremos incapaces de mantener en el tiempo. Por ello, hay que dejar claro que para perder peso no hay que estar comiendo verdura todo el día.

En resumen, y basándonos en lo que dicen los estudios científicos, podemos concluir que una dieta moderada-alta en proteínas y baja en carbohidratos es más efectiva para la pérdida de grasa que una dieta baja en proteína y alta en hidratos de carbono.

¿Necesito tomar batidos de proteínas o suplementos?

La nutrición deportiva debe ser lo más personalizada posible, ya que va a depender del tipo de entrenamiento que hagamos, de nuestra condición física, de nuestro objetivo, etc. Por ello dar consejos generales en este caso es más complicado.

Lo que sí podemos afirmar es que a los requerimientos protéticos que tiene la población general se puede llegar sin problema con la alimentación. Por lo tanto, no es necesario empezar a tomar batidos de proteínas en cuanto nos apuntamos al gimnasio. Sí puede estar indicado su uso en deportistas que tienen un metabolismo basal muy alto (queman muchas calorías) y por lo tanto es muy difícil llegar a esos requerimientos únicamente con la alimentación (no podrían comer tanto). En estos casos sí son de gran ayuda los suplementos.