Recién llegado a Manchester, Laporte ya se puso la camiseta del City y a jugar. Así lo decidió Pep Guardiola, que le dio la titularidad y le dio los 90 minutos ante el Albion (3-0) después de haber entrenado tan sólo una vez con sus compañeros

"Estoy contento", repitió varias veces en 'El Larguero'. "Entrené ayer por la tarde y hoy ya he jugado. ¿Si me lo esperaba? pues no", dijo con toda sinceridad el central de Agen.

El ex jugador del Athletic, por el que el City ha pagado 65 millones de euros, se mostró contento, además, con el recibimiento de la afición 'citizen'. "Es espectacular. Me han acogido muy bien".