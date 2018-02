Manu Carreño: las razones por las que Neymar nunca será Messi

La penúltima actuación mediática de Neymar ha resultado ser una polémica, esa broma de mal gusto a un jugador rival le está costando muchísimas críticas en la redes sociales. Anoche en El Larguero, Manu Carreño, Marcos López y Santiago Cañizares analizaron la trayectoria reciente de Neymar en el PSG.

"Neymar nunca va a ser Messi", razonaba Marcos López, con quien estaba de acuerdo Manu Carreño, que puso de manifiesto que a Neymar le había quedado poco de ese Barça de Xavi y Puyol que no tenía un mal gesto con nadie. Mientras Messi no se tira ni protesta cuando no se pita un penalti, Neymar va haciendo bromas a rivales. Santi Cañizares sin embargo daba el beneficio de la duda al brasileño, entendiendo que "quizás lo hizo de broma".

El gesto de Neymar con un rival que avergüenza al fútbol francés El jugador brasileño ofreció ayuda a un rival para levantarse del suelo, lo que ocurrió después no ha gustado nada

¿Qué le espera a Neymar en el futuro? "No he visto nada igual, de Neymar sale un rumor cada hora", argumentaba Manu Carreño sobre ese incierto futuro del brasileño en el PSG. Marcos López mantenía por su parte que no veía a Neymar "más de dos años en París", porque si quiere ser Balón de Oro necesita ganar Champions o Mundial, solo con la liga francesa no podrá serlo.

La sinceridad de Garitano

Asier Garitano, técnico del Leganés. ha analizado en el micrófono de El Larguero el encuentro que ha disputado el conjunto pepinero frente al Sevilla en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

El técnico español comenta sobre el partido que "con 0-1 estaba más cerca incluso el 0-2. Nos ha costado mucho aguantar a un equipo como el Sevilla. El 1-1 no es malo y hemos tenido suerte que no lo han sentenciado como suele hacer el Sevilla normalmente. El Sevilla ha sido mejor que nosotros".

Laporte, en la SER

Recién llegado a Manchester, Laporte ya se puso la camiseta del City y a jugar. Así lo decidió Pep Guardiola, que le dio la titularidad y le dio los 90 minutos ante el Albion (3-0) después de haber entrenado tan sólo una vez con sus compañeros

"Estoy contento", repitió varias veces en 'El Larguero'. "Entrené ayer por la tarde y hoy ya he jugado. ¿Si me lo esperaba? pues no", dijo con toda sinceridad el central de Agen.