Augusto Fernández: “El Cholo fue el primero que entendió mi marcha”

Augusto Fernández, centrocampista argentina del Atlético de Madrid, habló en el Larguero sobre su marcha a la Superliga China con el BJ Renhe.

Sobre el motivo para su marcha a la liga China, el argentino dijo que la razón principal era que "Vi que era el momento". "No voy a ser hipócrita: la oferta económica es importante. Pero también para mí como jugador, que hace un año y medio que no jugaba dos partidos seguidos, tuve una lesión fuerte y es importante volver a sentirse jugador e importante para volver a jugar al fútbol. Es un combo de todo, sumando a que me han hablado maravillas de la ciudad", explicó.

Tras su inclusión en el Atlético de Madrid gracias a Simeone y su grave lesión de rodilla en septiembre de 2016, el centrocampista pasó un año sin jugar. Sobre su marcha, el técnico se mostró conforme: "El Cholo fue el primero que me entendió: sabe que yo no tenía continuidad que necesito a mi edad. Él diría lo mismo que yo, fue todo en buenos términos".

Respecto a si el argentino ha sido su mejor entrenador, Augusto dijo que: "he tenido a muy buenos entrenadores. No puedo elegir uno: Luis Enrique, a Bareca, al el Toto Berizzo".

También dedicó unas bonitas palabras para sus compañeros rojiblancos. "Sí voy a echar de menos el vestuario. Pero llega el punto de que disfrutas de cada cosa en cada vestuario, disfrutando del momento y del grupo. Además, hay un vestuario espectacular. Por el momento estoy tomando mate solo", bromeó.

"Vuelvo a España seguro. Cuando terminen estos dos años y finalice mi contrato, volveremos a Madrid. La Liga española me encanta y es la mejor que he jugado, pero valoraré las opciones en el momento", concluyó.