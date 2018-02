Índices democráticos

Gráfico del índice de democracia. / The Economist

España sigue figurando entre los 20 países del mundo que disponen de una democracia plena, lo que es una muy buena noticia. Sin embargo, está en el penúltimo puesto de esa lista, solo por delante de Malta, porque ha bajado 0,2 puntos respecto al año anterior y casi cuatro décimas con respecto a su mejor puntuación, en 2008, todo esto según el Índice sobre democracias que elabora cada año The Economist. Obviamente el retroceso en este año está relacionado con la situación en Cataluña y con la actuación del gobierno en el remedio del referéndum del primero de octubre pasado. La verdad es que no hacía falta esperar al estudio de la revista liberal británica para constatar que la crisis catalana contribuye al deterioro de las instituciones democráticas. Hay voces dentro de España que ya han advertido ese problema y han llamado la atención sobre el riesgo que supone la teoría del mal menor, si termina por retorcer tanto los procedimientos jurídicos que afecte a la credibilidad de las instituciones. El mismo peligro rodea a las instituciones españolas que a las específicamente catalanas, desde luego, y eso lo que hace es multiplicar el riesgo, no disminuirlo. De hecho, el peligro es casi mayor en Cataluña porque las voces críticas son menos numerosas dentro del independentismo que dentro de los llamados constitucionalistas españoles donde se empieza a notar más preocupación por ese retorcimiento legal. Lo mas importante de todo y lo que permite clasificar a España dentro de las democracias plenas es precisamente que esas voces existan y que se expresen libremente