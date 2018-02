Interesante no, estresante

El programa de Ana Rosa Quintana consiguió ayer explicar lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Fernando Hernández y Luis Navarro, autores de una de las exclusivas del año, graban las imágenes del móvil de Toni Comín. Tele 5 anuncia que tiene un bombazo, una exclusiva con unos mensajes privados de Puigdemont que según la cadena "acaban con el procés". ¿Qué pasa entonces? Se fija un rótulo en la pantalla y se bombardean las redes sociales, pero no se da la exclusiva, no se cuentan los mensajes. Este es un recurso televisivo habitual: generas expectación, acumulas audiencia y tienes a todo el mundo pendiente. No es fácil: hay que decir que en breve das los mensajes pero antes viene la publicidad, antes viene un poco de debate, antes viene una información sobre las pensiones. Ya vienen los mensajes, pero espera, que no están contrastados al 100%. Bueno, pues esto es el procés. Estas son las diadas del procés desde hace seis años, cada una de ellas la última en el Estado español. Esta tensión anormal y esta audiencia ya enloquecida. Miles de personas hipnotizadas no por un hecho consumado, sino por el anuncio inminente de ese hecho.

De los mensajes me quedo con las consecuencias, porque yo sí me creo a Puigemont cuando dice que es humano y que tienes momentos de peor ánimo. Aunque me asusta un poco que de ese ánimo dependa la política española y europea. Lo que es paradójico es que un día está eufórico y quiere continuar el chantaje a la democracia y saltarse a la mitad de los catalanes, y cuando está de bajón prefiere que todos los ciudadanos del mismo país tengan los mismos derechos. De todos modos para su mensaje de renuncia hay una traducción universal que te traigo cortesía del doctor Jambrina. Yo cuando leía que se sentía sacrificado y que lo dejaba, sólo podía escuchar esto en mi cabeza: