¿Van a creer a la ministra o a sus propios ojos?

Atentos al dato: El déficit de las pensiones alcanza los 18.800 millones de euros, para que se hagan una idea es una cantidad de 11 dígitos que te consume la mitad de un mensaje de whastup, porque la vida, sus alegrías y sus derrotas se miden desde ayer en España en mensajes de móvil, no me negarán que hubiera sido genial que en esos mensajes Puigdemont hubiera puesto: Esto se ha acabado LOL, y la flamenca al final...

Pero bueno no nos desviemos de lo importante, llevamos demasiado tiempo desviándonos de lo importante... 18.800 millones de déficit hoy, que mañana serán más y no les quiero ni contar el déficit que acumularemos el día en que el que millones de españoles quieran jubilarse y soliciten al estado el dinero que le pidieron que les guardara para cuando lo necesitaran. Sobre eso me gustaría que escucharan a la ministra Fátima Báñez, que dice que el poder adquisitivo de los pensionistas no ha disminuido en los últimos años.

Los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo, y yo les pregunto: ¿A quién van a creer ustedes? ¿a la ministra o sus propios ojos? ¿Qué les parece? ¿Con el mismo dinero hacen ustedes lo mismo ahora que hace cinco, seis años? ¿Si? Como saben, gracias al firme tejido con el que está construida la red social española, muchos, en lo peor de la crisis se sostuvieron, por eso. restregarnos ahora el nivel de vida de un pensionista español mendiante datos inflados y por supuesto tozudos, es hasta impropio de gente de su categoría, señora ministra.

Ahorren dos euros al mes, decía la ínclita Celia Villalobos hace unos días, ahorren para cuando sean aún más mayores y no estemos nosotros en el gobierno para cuidarles...

En fin, en los próximos días llega algo de frío, y posiblemente algo sentido común a nuestras vida... Acaba el mes de Enero, un mes que como el procés, empezó con fuegos artificiales y termina con decadencia sin apenas un breve periodo de civilización entre medias.