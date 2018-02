Clint Eastwood: "Apoyo las armas, pero que no me apunten a mí"

A punto de cumplir 88 años, Clint Eastwood habla de su último largometraje como director, '15.17 Tren a París', que se estrena el 9 de febrero. Es la recreación del intento de atentado yihadista que impidieron tres jóvenes americanos en 2015 y que se interpretan a sí mismos. El cineasta, que tiene a su disposición estrellas como Tom Hanks o Leonardo Di Caprio, asegura que no dudó en contratar a los verdaderos héroes: "Mi prioridad es la naturalidad. Quería que estos chicos hicieran lo más difícil, lo que los actores profesionales odian hacer, que es interpretarse a sí mismos".

Desde su imponente metro noventa, ágil y delgado, Clint Eastwood recibió el pasado domingo en un hotel de Los Ángeles a una legión de periodistas sin pausas, ni tomarse más descansos que los protagonistas de '15.17 Tren a París'. Los ex soldados Spencer Stone, Alek Skarlatos y Anthony Sadler – tres amigos de 22 años- se están dando un baño de fama gracias al director de 'Sin Perdón'.

Eastwood, reconocido republicano y partidario de la posesión de armas, retoma con '15.17 Tren a París' la figura del héroe ciudadano. Los tres americanos que se enfrentaron al terrorista yihadista en el tren de Amsterdam a París provienen de la clase trabajadora, y tras el atentado escribieron un libro en el que se basa la película.

¿Por qué ha querido rodar esta película con los personajes reales y no con actores profesionales? ¿Es su manera de homenajear a los ciudadanos normales sin el glamour de las estrellas?

Sí, es un tributo a la gente corriente y una reflexión sobre el destino. Nadie sabe lo que va a hacer en un momento determinado. Ante los ataques terroristas, nadie sabe cómo puedes reaccionar. Creo que el destino es un componente determinante, es el que marca el dónde y el cuándo. Estoy seguro de que estos chicos no tienen ni idea si serían capaces de volver a enfrentarse al terrorista. Lo que está claro es que tuvieron suerte, especialmente porque el rifle (del terrorista) no se disparó. Eso les cambió la vida. Además es una ironía que Spencer Stone, cuando estuvo en las Fuerzas Aéreas, no le permitieran estar en misiones reales como él quería , y sin embargo, fue relegado a hacer primeros auxilios. Precisamente esa formación le permitió salvar la vida a una víctima del tren al taponarle la aorta. Lo que me fascina de esta historia es que todo está marcado por la mano del destino.

A usted nunca le ha preocupado la corrección política, pero en esta película hay muchas armas, una cierta exaltación de la guerra como instrumento de salvar vidas ¿Se puede interpretar como una glorificación de las armas y la guerra?

No creo que haya glorificación de las armas. Es una película sobre hechos que ocurrieron en una milésima de segundo y cientos de personas podrían haber muerto. Creo solamente que se trata de un hecho heroico de gente modesta, normal y corriente. De chicos que crecieron en una ciudad pequeña de California y cuya vida ha cambiado por completo.

Insisto. Su película retrata la infancia de estos chicos jugando continuamente con ametralladoras de juguete ¿Eso puede interpretarse como un cierto fervor hacia las armas?

Yo las apoyo, (risas) aunque no quiero que me apunten a mí. Lamentablemente las armas existen en la historia, antes de ellas había espadas y antes garras. Las armas forman parte de la historia y es bueno conocerlas, pero es una pena que se utilicen de forma incorrecta.

Hace años sus películas no estaban sometidas al escrutinio político actual ¿Qué opina de este cambio?

No creo que todo el mundo analice mis películas desde un punto de vista político. Y además, en esta película lo que hago es retratar hechos reales y su relación con la sociedad. A medida que te haces mayor añades nuevos retos a tus películas.

¿Cree usted que estos tres jóvenes fueron ignorados por el sistema educativo americano?

No, no lo creo, quizá tuvieron problemas en el colegio y lo pasaron mal con el divorcio de sus padres. La mayoría de la gente no tiene vidas idílicas y ellos crecieron y se enfrentaron a la vida. En concreto se enfrentaron al ataque del tren y lo lidiaron de la mejor manera que pudieron.

Estamos hablando de héroes cotidianos. Me gustaría que me dijera su opinión sobre el movimiento de denuncia de las mujeres en Hollywood contra el acoso

No sé mucho de este movimiento. Tengo sentimientos encontrados. Creo que es una vergüenza y una pena. Creo que todos, hombres y mujeres, merecen tener oportunidades en la vida, y también creo que los seres humanos no somos perfectos y a veces no hacemos lo correcto. Es un tema complicado y le deseo lo mejor a la gente, creo que la educación ayuda a evitar situaciones como estas. Y no hablo solo de educación en el colegio, sino cómo manejarse en la vida, son enseñanzas que se aprenden en la familia. Entiendo que es una situación complicada para todos.