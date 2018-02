Muere Reyes Abades, uno de los referentes de los esfectos especiales

Pocas figuras han aportado tanto al cine español como Reyes Abades (1949), creador del mundo de Alatriste y colaborador a lo largo de los años de grandes cineastas como Pedro Almodóvar, Julio Médem, Carlos Saura, Guillermo del Toro o Álex de la Iglesia.

Fallece el especialista en efectos especiales Reyes Abades, ganador de nueve Premios Goya. Este año estaba doblemente nominado, por Oro y Zona hostil. pic.twitter.com/V5tP6wapZY — Academia de Cine (@Academiadecine) 1 de febrero de 2018

Entender el cine español del último cuarto de siglo resulta imposible sin su figura, la de un enamorado del cine que siendo niño se preguntaba cómo era posible que un hombre perdiese la cabeza delante de la cámara. Esa curiosidad le llevó al cine y como técnico de efectos especiales participó en decenas de películas. Por su trabajo recibió nueve premios Goya de los veinte a los que estuvo nominado. Este mismo año aspiraba a dos por su trabajo en 'Oro' y 'Zona hostil', su último trabajo en vida. Su primera nominación a los Goya fue en 1988. En aquella ocasión no ganó, se quitó la espinita muchas veces, la primera en 1990 con '¡Ay Carmela'! Entre sus trabajos más recordados figuran 'El Día de la Bestia', 'Abre los ojos' o 'El laberinto del fauno', tres películas que marcaron su trayectoria y que definieron su trabajo.

Barcelona 92

Al margen de su trabajo en el cine, Abades fue el responsable de una de las imágenes más icónicas de la España moderna, el encendido del pebetero olímpico de Barcelona 92. Tres meses estuvo Reyes trabajando para que todo saliese bien en aquella noche de verano en la que el mundo miraba a España. Fueron tres meses los que estuvieron trabajando en ello y hasta 20 días antes de la celebración de la ceremonia no consiguieron mantener la llama encendida. “El hombre se puede equivocar, siempre hay una segunda oportunidad” fue la frase que tenía preparada el locutor, al ser conscientes de que la dificultad del efecto podía desembocar en que no saliera según lo previsto. “Teníamos que hacer creer que la flecha encendía el pebetero, la flecha no debía caer dentro, si hubiera caído la flecha dentro, hubiese roto el pebetero” pues el mecanismo del pebetero era muy delicado, apuntaba Abades el año pasado en una entrevista en la Cadena SER.