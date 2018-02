Aleix Vidal, sobre la sanción a Piqué y Busquets: “Yo no sancionaría por algo así”

Aleix Vidal, uno de los protagonistas de la ida de semifinal de Copa del Rey, habló tras la victoria ante el Valencia (1-0).

"Siempre es importante ganar en casa e intentar que no encajen. Veremos cómo plantean el próximo partido", dijo el catalán. "Si nos dan espacios somos peligrosos. Hoy era más difícil, porque el Espanyol jugó más atrevido que el Valencia. Pero era lógico que quisieran mantener un resultado corto si era negativo", explicó.

Sobre la sanción que tienen Piqué y Busquets por haber llamado al Espanyol "Espanyol de Cornellá", el extremo dijo que "yo no lo haría, pero no soy yo quien sanciona. Prefiero no hablar del tema".

Respecto a su salida del club, Vidal dijo que "nunca he dicho de mi boca que me quiero ir. Estoy contento de seguir hasta final de temporada con mis compañeros. Posibilidades hay muchas, pero la realidad es que estoy aquí porque no ha habido clubs que hayan hecho esfuerzos por mí y el Barcelona sí lo ha hecho para que me quede", concluyó.