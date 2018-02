David López: “Al aficionado le diría que no caiga en la provocación”

David López, defensa del Espanyol, pasó por El Larguero antes del próximo derbi liguero ante el FB Barcelona cuando el ambiente entre ambos equipos todavía está caldeado. Tras las sanción a Piqué y Busquets por llamar al Espanyol "Espanyol de Cornellà" después de cuartos de final de Copa del Rey, la respuesta ha sido inmediata.

"Nosotros no estamos picados, pero molestos sí. Los comentarios están hechos con esa intención. Pero aunque no los hubieran hecho iríamos con las mismas ganas y voluntad de ganar el partido", explicó el jugador.

También mandó un mensaje para la afición. "Es importante saber ganar por respeto al rival. En el escudo lo pone bastante claro. No venía a cuento, fue algo para provocar, aunque no sé con qué intención exacta iría. Al aficionado del Espanyol le diría que no caiga en la provocación, aunque sea difícil".

Sobre si este enfrentamiento de liga se espera con menos expectativas tras el enfrentamiento, el defensa dijo que no. "Es otra oportunidad para ver si podemos ganarles en casa. Al haber tenido tan cerca la Copa y habernos quedado solo a un gol frente a un equipo con tanto presupuesto, creo que engancha a la gente. Esperemos llenar muchos estadios", explicó.

Respecto a la actual situación del equipo, en medio de la tabla, López dijo que "Está claro que la clasificación en esta parte de la tabla está muy igualada. Nosotros con que hubiéramos tenido un poco más de suerte como el de las palmas, el Levante etc. nos hubiese hecho estar cerca de Europa".