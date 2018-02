Liam Gallagher, al Sonorama 2018

El Sonorama se suma al goteo de confirmaciones -cada vez más prematuras- del resto de festivales. El año comenzó con los abonos agotados ya para el Mad Cool, que comenzó a anunciar su cartel a los pocos meses de la edición anterior. Los tiempos se aceleran y la rivalidad por tener el mejor cartel apremia. El festival de Aranda Duero no quiere quedarse atrás y acaba de anunciar su cabeza de cartel: Liam Gallagher.

El menor de los Gallagher publicó el año pasado su primer disco, As we were, y, contra todo pronóstico, para muchos fans de Oasis es mejor que el último de Noel. Es un álbum un poco irregular, con grandes canciones como Wall of glass o Greedy Soul y una pseudobalada que suena mucho a Oasis: For what it's worth.

Liam Gallagher ya pasó por España en 2017 poco antes de publicar el disco y no decepcionó. Sabe que mucha gente espera que cante también temas de Oasis y en el último Dcode sonaron Rock'n'Roll Star, Morning Glory, Be Here Now, Slide away y, por supuesto, Wonderwall.

Por la edición de este año del Sonorama también pasarán artistas como Bunbury, Izal, Dorian, Xoel López, Amatria o Viva Suecia. Falta conocer el momento remeber del festival. Después de Raphael, el Dúo Dinámico y Camela, todo el mundo espera este año a Julio Iglesias. Veremos si se cumple la promesa que hizo el cantante.