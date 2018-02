Catalunya no puede permitirse seguir paralizada indefinidamente, España no puede permitirse que Catalunya siga paralizada indefinidamente. Pero no hay ninguna señal que permita pensar en el desbloqueo.

Los independentistas siguen en su bucle, intentando buscar una fórmula que no existe porque la única fórmula es que Puigdemont de el paso al lado definitivamente y se encuentre un candidato que encabece un gobierno estable.

El gobierno de Rajoy sigue sin decir nada más allá de sus recursos judiciales, la política sigue desaparecida. Como decía esta mañana Almudena Grandes, aquí en la SER de lo más llamativo de los mensajes de Puigdemont a Comín es la frase de que ha triunfado el plan de Moncloa, decía Almudena que eso no puede ser porque si hemos llegado hasta aquí es porque Moncloa no tiene ningún plan. Ni lo ha tenido ni lo tiene ahora.

Y luego está el juez Llarena que hoy ha negado la libertad al ex conseller Joaquim Forn, a pesar de que ha renunciado al escaño que ganó en las elecciones del 21 de diciembre. Insiste Llarena en que sigue existiendo riesgo de reiteración delictiva, porque sigue habiendo independentistas que no han renunciado a la independencia, y Forn es independentista. La ideología como argumento para la prisión preventiva.

Las costuras del estado de derecho siguen tirando.