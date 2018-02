"Mi madre es mi heroína. A mi hija le digo: Paula, cariño, tú no te preocupes porque tenemos a la yaya"

“Si no fuera por mi madre no podría sostenerme”. Pilar, enferma de cáncer de estómago, lo tiene claro. Según la AECC, el cáncer deja en exclusión social a 25.000 enfermos en España. Si Pilar, de 39 años y que tiene, además, una hija de 11, no ha corrido esa suerte es gracias a su madre, “mi heroína”, confiesa en Hoy por Hoy, donde ha explicado su historia. “Era responsable de un salón de peluquería y estética. Estuve trabajando hasta el día antes de la operación, y a los cuatro meses me incorporé. La empresa lo necesitaba y económicamente yo también necesitaba más ingresos”, cuenta Pilar, que insiste en que tuvo que regresar a su puesto en contra de la recomendación de los médicos. “No querían que trabajara, como mucho me autorizaban a estar unas horas, pero yo hacía mi jornada completa. Cogí tres neumonías en un mes. Y los médicos se plantaron y me dijeron: hasta aquí. No te ha matado un cáncer y te va a matar el trabajar”. Así que volvieron a darle el alta, y la despidieron. “Un par de meses antes de que me despidieran empecé a tramitar la incapacidad. Al principio me la denegaron, porque si me ves y no miras los informes no ves nada. Lo recurrí con los mismos informes que había entregado la primera vez y me concedieron la incapacidad total sin volverme a valorar”, una incapacidad total que se traduce en 458 euros al mes.

Con ese dinero, 458 euros al mes, Pilar tendría que hacer frente no sólo a los gastos de cualquier persona con una hija de 11 años, como ella, sino también a los que acarrea el cáncer: algo a todas luces imposible. “El alquiler, las facturas, la medicación, que mucha la cubre la seguridad social, pero otra no, como el sensor para la glucosa, la glucosa en sí, las vitaminas, las enzimas, todo eso son 280 euros al mes, aproximadamente”, calcula Pilar, que cuenta con el respaldo de su madre. “Es mi heroína, claro. La mejor. Si no fuera por ella no podría sostenerme”, asume Pilar, que sólo tiene palabras de agradecimiento para su madre. Y no es para menos. “Cuando me ve siempre me dice, no pasa nada, hija, el dinero no es problema. Y a ella no le sobra. Pero me dice: ya que no puedo hacer nada contra la enfermedad deja que te ayude a vivir mejor. Bastante te ha destrozado esto como para que pierdas tu independencia”.