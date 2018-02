"Mi vida laboral es como el libro gordo de Petete. Llena de altas y bajas"

"No me ha faltado trabajao estos años pero me he dado cuenta de que he ido a solicitar un trienio este año y aún no lo tengo, el último es del año 2012", relata Pilar. La causa: "me dan de alta y de baja cada guardia que hago. Están bien pagadas e ido sobreviviendo pero durante estos años he cotizado nada, tengo los mismos puntos que gente que acaba de salir de la universidad. Cada año en enero pasa lo mismo. Nos quedamos unos meses en paro hasta que en verano caen las guardias", relata. Pilar convive con la incertidumbre y sigue tirando porque el trabajo se paga bien y porque tiene la ayuda de su pareja pero piensa "esto es precariedad laboral también, lo poco que he cotizado en mi vida laboral".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com