Hortelano retrasa su vuelta: renuncia al mundial de pista cubierta en Birmingham

Bruno Hortelano retrasa su vuelta. El atleta español tenía previsto empezar a competir en los mundiales de pista cubierta en Birmingham tras el accidente que sufrió en septiembre de 2016, pero una pubalgia y una gripe que le tuvo en cama una semana han retrasado su preparación. El campeón de Europa de los 200 metros ha confirmado en la Cadena SER que volverá a la competición unas semanas antes de los campeonatos de Europa de Berlín.

"La cita de Berlín es la más importante del año, ha sido mi objetivo desde el año pasado y es allí donde quiero repetir el oro que logré en Amsterdam. En diciembre tuve una pubalgia que me están tratando aquí en Sant Cugat y además tuve la mala suerte de pasar la gripe, como todo el mundo, y he estado una semana en cama. Con eso me he encontrado con que he estado compitiendo pero tengo que recuperar el tiempo perdido, por eso no voy a competir en pista cubierta", ha desvelado Hortelano en una entrevista al programa 'Hoy por Hoy'.

"Birmingham era una preparación para Berlín, pero no voy a poder estar allí, tomé la decisión ayer. Llevo año y medio sin competir desde el accidente tras los juegos y yo vivo para competir. Es de lo que realmente disfruto", ha continuado el atleta, que pese a llevar casi un año y medio lejos de las pistas ha decidido no precitar su vuelta.

"No quiero tener otras lesiones tras el accidente. Ahora tengo problemillas deportivos. El accidente queda atrás, es un marrón. Me encontré muy bien en noviembre pero con estos dos obstáculos he decidido tomar la decisión de no hacer pista cubierta (...) No competir me frustra pero sigo siendo un atleta profesional. Lo hemos pensado mucho y creemos que es mejor centrarnos en llegar al campeonato de Europa de Berlín y defender el título de campeón", ha comentado.

Eso si, el propio atleta ha vuelto a dejar claro que la recuperación del accidente es totalmente completa. "La mano está llena de cicatrices que quedan como recuerdo de un año dificil, pero que está superado. Es una imagen de superación personal y que me da motivación. Cada vez que la miro pienso en correr y demostrarme a mí y al mundo de lo que soy capaz", ha reiterado.

Su campeonato del mundo

Otro de los momentos estelares que dejó Bruno Hortelano en Amsterdam fue la forma en que se enteró de que había sido campeón del mundo. El español entró segundo, pero la descalificación de Martina le convirtió en oro. Algo que él no sabía cuando acudió a la zona de prensa. Fue una periodista, a través de sus preguntas, la que le transmitió la noticia.

"Es un momento tan bonito. Crucé la meta segundo, sabía que era segundo. Yo no pensaba que era primero y me llevaba la plata como un oro. Que sonase el himno en el estadio fue magnífico. Los chavales jóvenes que están por llegar quiero que sepan que los sueños se cumplen", ha comentado Hortelano, que también ha dicho guardar un gran recuerdo de su carrera con Usain Bolt en Londres. "Competí contra Bolt en Londres, quedé a tres décimas del mejor de todos los tiempos, lo peleé bastante, batí récord de España y para mí es un recuerdo para siempre", ha recordado.

El dopaje en el atletismo

Cuestionado por la suspensión por dopaje del campeón de 5.000 metros, el atleta español Ilias Fifa, que tenía sustancias dopante en casa, Hortelano ha lamentado que se recurra a este tipo de sustancias para competir y ha abogado por competir buscando tu propio límite, independientemente de lo que hacen los demás.

"Esto no lo sabía, me da mucha pena. Me da pena que los españoles tomemos este tipo de sustancias. Algunos hemos demostrado que podemos ser competitivos sin estas sustancias. Para mi es un sueño de infancia. No tengo porque hacer trampas. Yo, como persona, trato de llegar a mi tope. Yo me trato de demostrar a mí mismo hasta donde puedo llegar, se que hay un límite y quiero buscarlo, me da igual lo que hagan los demás. Tengo que estar igual de satisfecho hagan lo que hagan los demás", ha comentado Hortelano.

Sus estudios

Aparte de atleta, Bruno Hortelano quiere ser ingeniero bioquímico. Ahora tiene aparcados sus estudios, pese a que compagina el entrenamiento con algunas prácticas de laboratorio. Pese a mirar a este ciclo olímpico con ilusión, Hortelano quiere "estar al día".

"Quiero continuar con mis estudios de ingeniería biomédica. Puede que la ingeniería haya cambiado mucho cuando vuelva, por eso hago prácticas y aprendizaje para intentar mantenerme al día. He estado en laboratorios, pero la teoría siempre la pongo en esto. Para mí este ciclo olímpico es muy importante. Tras el accidente pensé que no tenía nada y quiero llegar a Tokio. Después pensaré si compagino con estudios, pero en estos dos años y medio quiero centrarme en el atletismo y en llegar en mi mejor estado de forma", ha sentenciado.