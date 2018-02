Lo irrelevante y lo importante

Esta mañana subía andando la Gran Vía con los cascos puestos escuchando a Pepa. A eso de las siete y cuarto Pepa hablaba de esos miles y miles de españoles que aún teniendo trabajo viven pisando el umbral de la pobreza, unos meses más dentro del umbral y otros meses más fuera.

Lanzaba Pepa un carrusel de voces, voces de distintas personas que hablaban de su experiencia, de su vida, ahí apareció Teresa, una trabajadora que hablaba de que tenía que vivir, muchas veces, de lo que le daba una ONG.

Lo contaba Conan Doyle con voz de Sherlock, una vez que introduces la idea en tu cabeza ya no puedes sacarla. Y Teresa se me metió en la cabeza... Pensaba en ella, Teresa lleva veinte años trabajando en la misma empresa a cambio de un sueldo de casi 1.000 euros con pagas prorrateadas.

Veinte años y el premio es casi sobrevivir... Y he pensado, que suerte tengo! tengo un buen sueldo, una buena vida en la que no me preocupo demasiado por comprarle unos tenis a mis hijos, porque los niños quieren unas deportivas de marca. No imaginan el coñazo que di yo para que mis padres me compraran unas Nike...

Y pensando en Teresa he pensado en el procés, en el dato del paro, en la corrupción y en todo lo que lanzamos cada día en forma de noticia, de titular, de declaración en todo lo que no es importante, porque lo importante no es eso, ¿verdad Teresa?

Teresa: Cómprale las zapatillas a los niños, y los libros, compráselos también, compráselos y que corran y que lean lo más rápido que puedan, y que cojan fuerza. Tenemos la obligación Teresa de formar una generación que cambie de una vez por todas este país para que tú y los miles y miles de Teresas que ahi como tú tengan la vida que merecen... deberíamos aprender a separar lo irrelevante de lo importante...

Como con la basura, lo de corrupción y lo Puigdemont deberíamos ponerlo en el cubo amarillo de reciclar. Gracias Teresa, tú no te rindas, ya verás que lo conseguimos.

