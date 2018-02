Están cansados pero ilusionados. Quieren que pase ya la gala pero les inquieta qué vendrá después de la maratoniana carrera por el Goya revelación, una de las categorías más especiales del cine español, capaz de reunir a un variopinto grupo de nominados. Bruna Cusí, Itziar Castro, Sandra Escacena y Eneko Sagardoy conversan en ‘La Script’ sobre sus vibraciones, propósitos y retos para un oficio del que nunca saben qué esperar.

“No tenemos ganas de que pasen, sino de que ocurran. Llevamos tantas semanas esperando, que quiero celebrar ya”, cuenta una de las protagonistas de ‘Verano 1993’. En la película de Carla Simón, Bruna Cusí interpreta a Marga, una joven que se encarga de cuidar de su sobrina tras la muerte de los padres de ésta entablando una relación complicada y especial desde la contención. “Llevo días preparándome, no puede ser que la vida se acabe después de los Goya. Estoy preparándome en los proyectos que tengo para después y en lo que quiero hacer y cómo quiero seguir mi carrera, gane o no gane. Hay que hacer un trabajo psicológico de saber que si no ganas, no es un fracaso. Ya es bonito estar nominado, haber llegado hasta aquí”, explica la actriz barcelonesa.

La actriz Bruna Cusí, nominada por 'Verano 1993' / Robert Marquardt (WireImage)

Eneko Sagardoy interpreta a Joaquín en 'Handia', la película más nominada de estos premios con 13 candidaturas. La cinta de Aitor Arregi y Jon Garaño se basa en la historia real de un hombre que sufría gigantismo en el siglo XIX y teje un relato de la resistencia al cambio y la explotación de la diferencia. El actor, quien confiesa que no ve series y que el viaje de la cinta ha sido larguísimo, disfruta de las fiestas en esta temporada de premios. “Los hombres sabemos bailar”, reivindica. Fuera de bromas, Sagardoy explica cómo acomodó su mente a la candidatura a actor revelación. “Cuando salió la nominación, mi cuerpo y mi cabeza iban a tope. Con un foco enorme en el premio, en ganar, en que me iba a salir más trabajo. Lo he disfrutado pero también he intentado estar muy presente, de que no pase sino que ocurra en ese momento. Y que no se nos disparen las expectativas. Me ayuda tener proyectos atados pero también concienciarme de que cuando no tenga proyectos a la vista, debo decirme que no pasa nada. Ya vendrán. Es una exposición tan grande que cuesta”.

La actriz Itziar Castro, nominada por 'Pieles' / Carlos Alvarez (Getty Images)

Para Itziar Castro la nominación es una recompensa a muchos años de carrera. Después de 20 años, 'Pieles' le ha brindado esta oportunidad. La ópera prima de Eduardo Casanova es un alegato contra los prejuicios y sobre la tiranía de la belleza, el físico y el maltrato al diferente. La actriz barcelonesa, un torbellino de pasión y espontaneidad, ha trabajado bajo las órdenes de Pablo Berger, Paco Plaza o Álex de la Iglesia. “Estoy disfrutando tanto el proceso previo que me gustaría que durara un poco más. Agradezco esta nominación a los 40 años, con 20 de experiencia. Si me hubiera pasado con 16 años, estaría insufrible. Vengo de todo, de tantos ‘noes’, de tantos fracasos, de tantas dificultades… Siempre hay vida, no creo en absoluto en la maldición del señor Goya, ese mito de que si te dan el revelación ya no trabajas nunca más. Es verdad que hay gente que por desgracia tiene un Goya, como Marieta Orozco, y está trabajando de camarera en un bar de Barcelona. Igual que Núria Prims, que ha ganado ahora el Gaudí, y estuvo mucho tiempo parada”. Castro mira con optimismo el futuro. Inmersa en el rodaje de la tercera temporada de ‘Vis a vis’, razones no le faltan.

La benjamina de la lista de nominados es Sandra Escacena. La primera actriz candidata nacida en el siglo XXI es intérprete por accidente. 'Verónica', de Paco Plaza, es su primera película, y llegó a ella después de unas cuantas pruebas de casting. Basada en el escalofriante Expediente Vallecas, se mete en el papel de una joven que hace la ouija con sus amigas y empieza a vivir fenómenos muy extraños a su alrededor. Con solo 17 años, ha combinado toda la promoción de la cinta con sus clases en el instituto. “Estoy en primero de bachillerato y me gustaría ser actriz, pero quiero terminar mis estudios. Quiero ir a la Universidad a estudiar Derecho y veré cómo puedo compaginarlo”, se marca como objetivo.

La joven Sandra Escacena, nominada por 'Verónica' / Eduardo Parra (WireImage)

Un oficio inestable

Bruna, Itziar y Eneko conocen bien los sinsabores de una profesión que te aúpa y olvida con demasiada facilidad. Esas largas travesías sin trabajo, en busca de proyectos, montando espectáculos y trabajando psicológicamente para seguir adelante. Los tres se proponen celebrar su suerte y no dejar de pelear:

Bruna Cusí y el teatro como salvación



Desde estos tres últimos años, me siento una privilegiada porque hay muchos compañeros que no pueden vivir de esto. Me ha servido mucho hacer mis propios proyectos, buscarme la vida, rodar muchos cortos, muchos videoclips, humor con los Venga Monjas… El teatro te salvo un poco porque, aunque no cobras, te sientas en casa, en familia. Nos tenemos que buscar la vida y vas espabilando

Enerko Sagardoy, del trabajo al paro



Ha sido un año en el que he hecho cuatro películas y ahora llevo dos meses cobrando el paro. En teoría estoy así hasta mayo, excepto unas funciones de dos obras de teatro con las que estoy. Cuando salió la noticia de la nominación, salté mucho, muchísimo, de forma inconsciente, de felicidad. Pero luego me pasó que estaba trabajando, haciendo una obra de teatro, y, de repente, veía las felicitaciones de mis familiares y amigos y me parecía desmedido. Me daba tanto miedo la expectativa que se estaba creando que me frustré conmigo mismo por no estar tan contento como debería. Hay tantos de esos ‘como debería’ que me propongo ser fiel y contestar con nuestro trabajo. En el País Vasco, el 80% de los actores no se pueden dedicar esto, a mí levantar la mirada me relaja. Me digo que suerte tienes, aprovecha

Itziar Castro, una vida luchando

En estos 20 años, hay momentos en los que no haces nada. He hecho hasta de directora de casting de publicidad durante años, he visto pasar a muchos actores de Cataluña y del extranjero para hacer anuncios. He aprendido muchísimo. También he tenido que montar espectáculos. Es cuestión de buscarse la vida. Incluso, es suerte cobrar el paro porque los autónomos ni siquiera podemos.