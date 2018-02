Contra el cáncer, humanización

Hoy –ya se lo advierto- vamos a hincarle el diente a un tema de esos que da mucho yu-yu. Que cuando aparece en cualquier conversación, es como si hubiera caído una bomba: provoca silencios, miradas… Lo paraliza todo. Es posible, vamos, posible no; es seguro que hoy, ayer, hace una semana, un mes… Alguien de nuestro entorno –o tal vez nosotros mismos- habrá recibido la noticia de que tiene cáncer.

Cadena Ser

No es nada extraño porque uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres pasará por este trance a lo largo de su vida. Son datos estadísticos, no fallan, no engañan… Y sin embargo continúa siendo uno de los grandes tabúes de nuestro tiempo. Por eso es tan importante cómo se comunica esa noticia; y hoy vamos a poner el foco ahí, porque se trata, sin duda, de una de las tareas más complicadas que deben afrontar los profesionales de la salud.

Pero es que además es muy importante, porque una buena comunicación con su componente afectivo, de respeto, de delicadeza… Facilita todo lo demás. ¡Ojo! Nada de ocultar información o edulcorar la realidad; no, no, no digo nada de eso. Pero si se establece desde el principio ese vínculo de confianza todo el proceso posterior –que suele ser complicado- irá sobre ruedas. Hoy vivimos un tiempo donde lo tecnológico, lo económico y lo espectacular, imponen su ley. Sin embargo, la medicina, más que nunca, debe regirse por otro principio, que es el de la humanización.

Miren, este domingo se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. Está bien que recordemos que los avances científicos le han ganado mucho terreno a la enfermedad, muchísimo. Pero también debemos recordar las tres patas fundamentales de la medicina: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre.