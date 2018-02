Espejito, espejito...

Algunos primates (no todos) elefantes y delfines, se reconocen ante un espejo. El resto de los seres vivos no; fascinados por nuestra presencia exterior se los dotó de poderes mágicos desde los comienzos de nuestra historia y el espejo es uno de los objetos más usados en los enterramientos de importancia hallados por los arqueólogos.

El cine difunde continuadamente todo tipo de espejos mágicos y otros imposibles, ya sea el que usa Elizabeth Taylor en "Cleopatra", o el que asusta a los curiosos, ¡de cuerpo entero!, en la biblioteca de El nombre de la rosa". Pero la Galería de los espejos de Versalles inaugurada en el siglo XVII, fue el primer lugar donde cientos de personas se vieron con una nitidez y una definición inimaginable, tras que el ministro de finanzas de Luis XIV, viendo las fortunas gastadas en adquirir espejos italianos, forzó con sobornos el secreto guardado en la isla donde desembarca Paqui Ramos, en busca del cristal que comenzó la revolución de la imagen hasta la llegada del cine.

Aunque lo habitual es que jamás nos hayamos visto en un "espejo fiel", donde nos veríamos como nos ven los demás, sin inversión entre derecha e izquierda, el consumismo nos ha llevado a vernos más que nunca, en las decenas de miles de espejos situados en probadores de todo el planeta. Lourdes Lancho recorre algunos de los más conocidos para observar las diferencias en ellos.

El siglo XXI asiste a un nuevo tipo de cristal, el inteligente, capaz de igualar o superar a la pared tradicional, poco evolucionada desde que los romanos inventaran el cementum. La primera productora de vidrio del mundo, la norteamericana Guardian, acaba de construir una casa de cristal en una zona desértica de Granada; el vidrio reúne anualmente a miles de personas en busca de novedades; y nos ayuda a percibir su futuro el físico Teo del Caño, fundador de Onyx solar, una empresa joven nacida en Ávila, extendida ya a Nueva York o a China, cuyos cristales son en realidad placas solares, ya colocado en el mayor lucernario de vidrio fotovoltaico del mundo, en Bell Works, New Jersey.

En la cuna del vidrio

Murano es una pequeña isla cercana a Venecia. Los mercaderes llegaban en góndola para hacer negocios, principalmente con el vidrio. Una de las familias con más solera es la de Gianluca Seguso. Los Seguso se dedican al negocio del cristal desde el siglo XV. Sus obras se encuentran en más de 75 museos a lo largo de todo el mundo. Gianluca y sus hermanos se sienten muy orgullosos de su tradición pero tienen claro que nada es intocable y que el pasado tiene que estar continuamente innovándose.

En ningún otro sitio de Italia podría haber una escuela dedicada exclusivamente al vidrio. La Escuela Abate Zanetti cuenta entre sus paredes con artesanos de más de 25 años de experiencia cuyo objetivo es trasladar a los alumnos todos los detalles y técnicas que llevan utilizándose desde hace años. Técnicas que no están escritas en ningún sitio y que se pasan de padres a hijos. No cualquiera puede estudiar aquí. La ley te exige que estés empadronado en Italia. A cambio organizan cursos y talleres para todos los que estén interesados. Durante mi visita encuentro a una mujer australiana que por ‘accidente’ se encontró en un mundo de cristal y de vez en cuando viaja a Murano para aprender y exportar a su país. En las aulas hay adolescentes que desarrollan su educación teórica en las aulas y que con el tiempo pasan a los laboratorios y a los hornos donde, con mucho cuidado, aprender a modelar con fuego. Es esencial tener una idea previa, un diseño del que no te puedes salir y que solo a fuerza de fallar y fallar, consigues hacerlo bien. El objetivo de esta escuela es que no se pierda la tradición, que, a pesar de las nuevas tecnologías, se siga mimando el vidrio con los mismos instrumentos que utilizaban sus antepasados.