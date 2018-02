Loren Morón padre, a su hijo: "Voy por la calle que no quepo, es lo más grande que me ha dado la vida"

Loren Morón ha sido sin duda uno de los protagonistas de la tarde al haber marcado un doblete en su debut con el Betis, en la victoria (2-1) frente al Villarreal. Un muy satisfecho Morón ha pasado por El Larguero: “Imagínate, si no soy el más feliz del mundo, uno de ellos. Para cualquier canterano hacer lo de hoy es un sueño y yo gracias a Dios lo he conseguido”.

Loren Morón celebra uno de sus goles contra el Villarreal / Jose Manuel Vidal

Además hemos vivido un momento de emoción cuando su padre, el ex futbolista Loren Morón ha atendido la llamada de El Larguero: “Voy por la calle que no quepo, me ha dado una satisfacción... qué bien. Ahora mismo me pinchan y no sale sangre. Es lo más grande que me ha dado la vida, ya que no pude estar ni en su nacimiento ni en el de su hermana, me están dando una satisfacción que no te puedes imaginar. Es una excelente persona, gracias a la madre. Tengo la suerte de tener la señora que tengo”.

“Yo le daré los consejos, su representante ya le tirará de la oreja. Cuando ha metido el primer gol, me ha llamado René (su representante) y me ha dicho ‘no te subas porque haya metido un gol’. No, lo estoy disfrutando, estaba llorando. Se te revuelve el estómago, me quería ir del campo, ha sido una tarde espectacular”, ha añadido Morón padre, que además le ha recomendado a su hijo: “Ahora tienes que seguir currando, seguir currando y no queda otra”.

“La camiseta del partido va para el armario que tenemos aquí en Marbella, que tengo que igualar a mi padre”, ha concluido el joven Loren Morón.