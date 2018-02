¿Quién es Carter Page? El asesor de Trump, protagonista del informe desclasificado

Donald Trump ha desafiado al FBI al desclasificar un informe que acusa a esta organización y al Departamento de Justicia de haber manipulado información con el objetivo de investigar al círculo de la campaña del presidente Trump. En el informe, elaborado por los republicanos del Comité de Inteligencia del Congreso, se asegura que la inteligencia estadounidense, se basó en el Informe Steele, un documento no confirmado de un exespía Británico, para investigar a Carter Page, asesor internacional durante la campaña.

¿Qué es el informe Steele?

El informe del exespía Robert Steele fue hecho público en enero de 2017. Se trata de un documento de más de 30 páginas en el que se detallan los supuestos vínculos entre Rusia y la campaña de Donald Trump. Fue encargado por una empresa dedicada a recopilar información sobre candidatos y financiado, primero por los republicanos, y más tarde por el Partido Demócrata. Cuando salió a la luz, Donald Trump lo calificó de noticias falsas.

Según el dossier, en 2013 el Kremlin grabó a Trump mientras recurría a los servicios de unas prostituas durante una visita a Moscú, y que la inteligencia rusa, estaría utilizando ahora esa información para chantajearle. En el documento, también se detallan contactos entre los asesores de su campaña electoral y miembros del Gobierno de Putin. Entre ellos, el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, el primer jefe de camapaña Paul Manafort o el asesor de política internacional Carter Page.

¿Quién es Carter Page?

Page un ejecutivo estadounidense que trabajó en Rusia para varias multinacionales. Allí mantuvo contactos con oligarcas rusos y también con espías que habrían intentado reclutarle. Entonces, Page fue investigado por el FBI, que llegó incluso a interrogarle. En una grabación, uno de los espías con los que Page se reunió, dijo que le pareció un idiota. Pero Page dijo entonces que no sabía que sus interlocutres eran miembros de la inteleigencia rusa.

El ejecutivo, se mudó entonces en Estados Unidos y en 2016, Donald Trump lo fichó como asesor de política internacional para su campaña electoral. Según el informe de Steele, también como intermediario entre la campaña de Trump y el Kremiln. En julio de ese año, se reunió en Rusia con miembros del Gobierno para pactar el fin de las sanciones contra ese país, que había puesto en marcha Obama al final de su mandato. Basándose en este informe, el FBI volvió a investigar a Page, en octubre de 2016, el abogado de Trump negó toda implicación con Page, y le pidió que no volviese a decir que fue su asesor.

