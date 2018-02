Goyas 2018 en directo

Brays Efe: "Necesitamos más mujeres directoras, feministas. La revolución es imparable. Esto no hay quien lo pare. Isabel Coixet es la gran jabata del cine español. Que me den el abanico que Paquita Salas quiero uno"

Mabel Lozano, en el Facebook Live de La Script: "Esto no puede ser postureo. El 50% de la población tiene que estar representada". La directora pide que no sea la noche del acoso, "ello ya fue en EEUU", y pide hablar de igualdad. Dice que no le han dado el abanico a la entrada

Jose M Romero Cabrera

Mabel Lozano: "No quiero ser una cuota, sino que reconozcan mi talento. Si ni el 30% del cine está hecho por mujeres, es un cine tuerto. Hasta que no estemos en igualdad, quizás necesitemos esa cuota. Las niñas necesitan referentes y no es un problema de talento, hay que trabajar en esa igualdad y no se puede quedar en un traje"