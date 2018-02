Todo lo que se ha dicho sobre feminismo en la alfombra roja de los Goya

Mabel Lozano: "No quiero ser una cuota, sino que reconozcan mi talento. Si ni el 30% del cine está hecho por mujeres, es un cine tuerto. Hasta que no estemos en igualdad, quizás necesitemos esa cuota. Las niñas necesitan referentes y no es un problema de talento, hay que trabajar en esa igualdad y no se puede quedar en un traje. Esto no puede ser postureo. El 50% de la población tiene que estar representada". La directora pide que no sea la noche del acoso, "ello ya fue en EEUU", y pide hablar de igualdad. Dice que no le han dado el abanico a la entrada"

Gustavo Salmerón: "Los hombres tenemos que reivindicar que las mujeres cobren lo mismo. Los actores tenemos que dar ejemplo para que se extienda a la sociedad. Y hay que encontrar fórmulas, es complicado pero se tiene que hacer y tiene que partir de los hombres"

Brays Efe: "Necesitamos más mujeres directoras, feministas. La revolución es imparable. Esto no hay quien lo pare. Isabel Coixet es la gran jabata del cine español. Que me den el abanico que Paquita Salas quiero uno"

Álvaro Cervantes: "A las mujeres no se le están dando el espacio que deben tener. Tiene que haber más mujeres directoras y guionistas para aportar sus miradas. Tiene que ir más allá de los símbolos para erradicar muchas conductas de las que no nos damos cuenta, como esos micromachismos"

Daniela Vega, protagonista de 'Una mujer fantástica': "La mujer hemos tenido que avanzar contra el bloque masculino, que le ha venido todo dado. El arte es una forma de cuestionamiento de todo lo que está establecido. Me siento afortunada por el tiempo que estamos viviendo"

Paco León: "Dicen que iban a regalar abanicos y no hay. A ver si nos vamos a decepcionar. Las mujeres son un coñazo, incómodas, pero todas las reivindicaciones feministas son absolutamente necesarias. Esto no es una lucha entre hombres y mujeres. Es una lucha entre machismo y feminismo. Hay muchas mujeres machistas, ser mujer y machista es doblemente estúpido"

Eduardo Casanova: "La única medida que yo puedo llevar a cabo es seguir escribiendo personajes femeninos, seguir leyendo para entender las bases más lógicas de la igualdad. Esa es la única lucha que está en mis manos, por desgracia"

Paula Ortiz: "La defensa de las mujeres debe estar en todos lados como símbolo y como cambio real. Es tan radical y transversal el cambio necesario en la sociedad y en el cine que tiene que ver lo industrial, lo profesional, las dinámicas diarias de trabajo. El tema de siempre: quién cuenta el mundo y cómo lo hace. Nos corresponde contar la mitad de ese mundo desde nuestra posición"

Santiago Alverú: "Es bueno gestionar una cuota o una ayuda desde la base. Es bueno que se den actos como éste para dar visibilidad, pero se necesitan medidas. Hay que cambiar la forma de ser y pensar en este sistema machista para una justicia mayor"

Paco Plaza: "Las cifras son bochornosas. Se debe a una injusticia histórica que debe una reparación. En Suecia hay una imposición de cuotas y ha funcionado, habría que aplicarlo aquí para corregir esta desigualdad"

Leticia Dolera: "Esto no es pasajero. Somos muchas las que nos hemos dado cuenta de que este orden natural de que somos segundas, no es natural. Es machista. Esto no se va a acabar, muchas jóvenes involucradas con la conciencia feminista".

Eneko Sagardoy: "Como hombre y posición privilegiada, tengo que callarme, echarme para atrás y escuchar mucho a las mujeres. Hay que tomar conciencia".

Irene Escolar: "Quiero recibir guiones que escapen de estereotipos. Mujeres con problemas, conflictos a resolver, con peso, que no todo esté ligado al físico. Las mujeres somos mucho más"

Anna Castillo: "Tienen que darle la oportunidad a todas las chicas que estudian cine. Se necesita aire fresco. Admiro a Icíar Bollaín, a Candela Peña. Son mujeres referentes que necesitamos"