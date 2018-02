Infidelidades cortadas en taquitos

No es que no te guste lo que tienes, es que quieres que te guste alguien más. Si encuentro un tupper en mi nevera soy capaz de adivinar quién cocinó las lentejas solo por el tipo de verduras y cantidad de aceite que empleó. Me las comeré agradecida, las cocinara quien las cocinara, pero lo mejor de esas sorpresas culinarias acontece cuando el sabor me sorprende aunque me inquiete con los mismos ingredientes de siempre.

Hay quien gusta de sofritos lentos de cebolla, tomate y ajo. Y hay quien elige echarlo todo en crudo. En crudo y sin aditivos. Tal cual. Vienes ahora del trabajo, qué suerte tenemos de que exista una cosa llamada Play Station y de que hoy sea nuestra aliada. El que está liado con la Play Station no molestará mientras me meten mano. Pero a veces eliges amantes que te merecen picando todas tus ganas en taquitos diminutos, de esos que, como dicen las madres, saben pero no se notan. Amantes de los que están pero no lo parece, de los que no distorsionan ni entorpecen lo que tienes en tu propia lumbre... Mientras al tiempo avivan todo tu ser.

Alardear de tus amantes no te deja en muy buen lugar. Pasarle a tu pareja el sentimiento de culpa por haber sido infiel, aún menos. Depende de cómo me levante, así me llevo con la infidelidad. Como con el resto de los ingredientes de una relación que ya va para largo. Con todo lo del sexo lo único que hago es aprender. Ojalá fuéramos capaces de cumplir con nuestras propias exigencias. Y hacer de nuestros amantes, nuestras mejores virtudes. Seamos un poquito más humildes. Y no exhibamos las muescas en el revólver. Para saber si lo que tengo es lo mejor para mi cama no necesito diseccionar los intestinos de la almohada.