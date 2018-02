La otra cara de los Goya: la gala a través de los usuarios de Twitter

Este sábado se celebraba la 32 edición de los Premios Goya. Unos galardones donde Isabel Coixet fue la gran triunfadora de la noche, llevándose tres de las grandes estatuillas: mejor película, dirección y guión adaptado.

Aunque la gala se esperaba con grandes expectativas, hubo varios momentos de la noche que no fueron pasados por alto por los usuarios de Twitter.

El feminismo presente durante la gala

Durante la gala, muchas actrices que salieron al escenario, aprovecharon la oportunidad para hacer evidente la desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el cine. Uno de los discursos más comentados fue el de Pepa Charro.

Pepa Charro: "Este año de 135 actores solamente 30 son mujeres. No hay mujeres en música, en sonido ni en fotografía. Es normal teniendo en cuenta que cobramos el 40% menos que los hombres." ENORME. #Goya2018 #MASMUJERES — Estíbaliz (@DamadelaLocura) 4 de febrero de 2018

Pero tampoco fue pasado por alto el comentario de Leticia Dolera al principio de la gala. Joaquín Reyes, uno de los presentadores, le preguntó sobre la cantidad de hombres entre los asistentes. Dolera no dudó un instante, y fue tajante con su respuesta: "Os está quedando bien la gala, eh...", para después añadir que "os está quedando un campo de nabos feminista precioso".

Leticia Dolera a Joaquín Reyes sobre la gala: “Os está quedando un campo de nabos feminista precioso”. Vi-Va#Goya2018 — Peio H. Riaño (@PeioHR) 3 de febrero de 2018

Aparte de los discursos, también hubo otros que prefirieron mostrar ese apoyo a las mujeres poniéndose tacones. Sí, los tacones volvieron a ser protagonistas de la fiesta del cine español. Eduardo Casanova, revolucionó la alfombra roja con su look, ya que decidió llevar toda la noche tacones.

Estoy enamorado de los zapatos de @educasanova12 que elleva hoy en l gala de Los Goya!! De que diseñador son? Quiero unos igual!!!!💟 PD: Mucha suerte🍀 #Goya2018 — Viky Gil (@viikygil) 3 de febrero de 2018

Arturo Valls protagoniza la polémica de la noche

El presentador fue preguntado en la alfombra roja sobre las reivindicaciones feministas y su respuesta no fue la más acertada: "No me parece el escaparate para tratar otros temas". A partir de ahí, Twitter no tardó en criticar esta respuesta, pero tampoco en respaldarle y afirmar que es una noche para el cine y no para otro tipo de asuntos.

Arturo Valls dice que no es una noche para reivindicar. ¿Nos importa a alguien la opinión de Arturo Valls? venga, hasta luego #Goya2018 — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 3 de febrero de 2018

Completamente de acuerdo con @ArturoValls es una gala de cine, hay que hablar y pedir para el cine, las reivindicaciones cada una en su lugar. Dejé de ver la gala por eso mismo, se notaba las ganas de algun@s por politizar todo. No dejaban disfrutar de la gala. #Goya2018 — Inés Velo (@InesVelo) 3 de febrero de 2018

El conflicto catalán ausente en los discursos

Entre otras cosas, las redes sociales notaron la ausencia del tema catalán. Es verdad que algunos son partidario de dejar la política a un lado, a favor de disfrutar simplemente de una gala de entretenimiento y cine español, pero algunos de los usarios echaron en falta que se hablase del conflicto catalán.

Me parece bien reivindicar el papel de la mujer. En cambio, nadie reivindicó que se respete el resultado electoral en Catalunya, nadie exigió que se pida perdón por los heridos el 1O, o la libertad para los políticos presos preventivamente. No saben ni decir Estiu 1993. #Goya2018 — Sergi Maraña🎗🇧🇪 (@SergiMaranya) 4 de febrero de 2018

A ver: cuando digo que habría esperado alguna alusión a los presos políticos catalanes no era confiando en vuestra solidaridad hacia nosotros sino en vuestra voluntad de denunciar injusticias, aunque solo sea porque mañana os puede tocar a vosotros. #Goya2018 — Eva Piquer (@EvaPiquer) 4 de febrero de 2018

El momento Paquita Salas

Un momento muy aplaudido fue cuando el actor Brays Efe, salio al escenario para presentar un premio vestido de su personaje Paquita Salas, una serie de los 'Javis' emitida actualmente en Netflix.

Madremia menos mal que ha salido Paquita Salas porque menudo horror de gala — Juanma (@juanmaescribano) 3 de febrero de 2018

Cada una de sus palabras fueron aclamadas por el público y en las redes sociales hasta propusieron que presentase ella la gala el año que viene. Cuando salió a escena con cubata en mano y haciendo chistes sobre su propio peso, todos sabían que esos minutos iban a ser de los mejores.

Presentadores sin gracia

Dani Rovira fue muy criticado años anteriores, cuando fue el presentador de los Goya, por lo que un cambio de caras era algo que muchos estaban deseando para este año. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, fueron los encargados de presentar los Goya 2018 y de hacer los monólogos. La gente esperaba otra cosa y se encontraron con dos presentadores con poca gracia, chistes fáciles y discursos muy planos. Tal fue la decepción que pidieron que volviese Dani Rovira.

Papétitcos. Sin ritmo...sin gracia ninguna.....aburridos. apenas aplauden la gente. Muy mala eleccion. Que vuelva Dani Rovira. Un desatre goyas. — Yuridin (@yuridin) 3 de febrero de 2018

Pero tampoco podemos olvidarnos del tweet de Mariano Rajoy, felicitando a los ganadores antes de que acabase la gala.

Felicito a todos los galardonados en los @PremiosGoya. Mi enhorabuena al cine español #Goya2018. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de febrero de 2018