¿Se equivoca Piqué con su actitud hacia los aficionados del Espanyol?

La jornada 22 de la Liga Santander nos ha dejado muchas cosas. En el Sanedrín de El Larguero analizamos lo más destacado tras la victoria del Atlético sobre el Valencia y el empate del Barcelona en Cornellá.

El Atlético supera al Valencia

Gustavo López: "Hoy me esperaba algo más, el Valencia me defraudó en cuanto a juego y lo que puso en el campo".

"El Atlético de Madrid da un golpe en la mesa y mete un poquito de presión al Barcelona".

Pedro Morata: "No me ha gustado el Valencia hoy y me preocupa el momento de forma y de juego, con 5 derrotas consecutivas".

"El plan del Valencia en la primera parte era que no pasara nada, no me ha gustado. Hasta la primera parte puedo disculparles, entre comillas, pero después del gol en contra, me ha parecido que el Valencia no ha tenido ambición, no ha hecho ni faltas".

Gesto de Griezmann, mandando callar a su afición

Miguel Martín Talavera: "Creo que en esa jugada acierta, creo que él y Costa dan una auténtica lección de cómo desactivar al contrario, pero se equivoca, el francés no está fino".

Pedro Fullana: "Todos defienden que en esa jugada Griezmann ha hecho lo correcto parando la contra".

"En el gesto se equivoca, los jugadores esperan que vaya a menos".

Gesto de Piqué en Cornellá

Manu Carreño: "Piqué sigue sin estar afortunado en sus declaraciones. También el fundador del Barcelona era suizo".

"El jugador no se puede poner a la altura de los aficionados. Creo que el jugador tiene una responsabilidad que no tiene el energúmeno que se pone una bufanda y se pone a insultar".

Antonio Romero: "El problema es que los palmeros alrededor de Piqué aplauden este tipo de declaraciones".

Jesús Gallego: "Me parece una vergüenza que se le insulte a Piqué como se le insulta, es vergonzoso que nadie entre de oficio".

"Pero Piqué es un patoso, lo de hoy es ridículo, meterse con el desarraigo de un club histórico de Barcelona es lamentable".

Julio Pulido: "Piqué se pone a la altura de los aficionados cuando les contesta".

Mario Torrejón: "Creo que la reacción humana de mandar callar a la afición no me parece nada, me parece una chorrada, no pasa nada. Es una reacción humana".

Pablo Pinto: "También podemos decir que en el Barcelona había seis jugadores catalanes y en el Barça solo dos".

Marcos López: "El Espanyol ha pedido una investigación por unas declaraciones que es de chiste".

Jordi Martí: "Si no nos ponemos en el contexto de un jugador que es víctima de los insultos más brutales contra su familia y que estos insultos son reincidentes y tratados con total impunidad, entonces resulta incomprensible".

La actitud de Cristiano Ronaldo cuando es sustituido

Antonio Romero: "Lo primero que hace Crisiano es saludar al compañero que entra, que no lo hizo Benzema. A partir de ahí escenifica el cabreo. Pero no llega a la actuación de Benzema del otro día".

Lluís Flaquer: "Creo que el cambio es una forma de decirle a Cristiano ‘chico termina ya con la pretemporada, que quedan 10 días para el PSG’”.

Antón Meana: "Zidane cierra filas que se puede limitar a 11. Los demás le dan igual. Por esos 11 que están ahí muere. Y literalmente va a morir salvo que gane al PSG".

Mario Torrejón: "Lo que está claro es que a Zidane ya no le sale nada".