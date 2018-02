Manu Carreño: "Le pones un micrófono delante y ya sabemos lo que es"

Piqué vuelve a estar en el centro del debate. Y de la polémica. El central del Barça, cuya relación con la afición del Espanyol se ha vuelto más tensa en los últimos derbis después de los insultos a su pareja e hijos, marcó el gol del empate en Cornellà y lo festejó llevándose el dedo a la boca para pedir silencio. Ya en zona mixta volvió a hacer unas declaraciones con mucho picante. "El Espanyol está cada vez más desarraigado de Barcelona y tiene un presidente chino", dijo.

Sobre el central catalán ha hablado en su comentario en 'Hoy por Hoy' Manu Carreño.

"A Gerard Piqué en un momento dado, sin justificarlo, se le puede llegar a entender que ayer cuando marcara en pleno partido tuviera ese gesto de mandar callar a la afición, después de haber escuchado tantos improperios. Eso se puede llegar a entender en un momento de calentón pero que, después del partido en frío, siga insistiendo en que el Espanyol es un club de Cornellà y que está desarraigado porque sus propietarios ahora son chinos y tiene varios directivos chinos no tiene ni pies ni cabeza.

Habría que recordarle a Piqué, por cierto, que el fundador del Barça fue Joan Gamper, un suizo. Y habría que recordale a Piqué que un jugador no se puede poner nunca a la altura de unos aficionados energúmenos que se dedican a insultar. Y es que a Piqué sólo hay una cosa que le sienta peor que la grada de Cornellà y es tener un micrófono delante".

"L e pones un micrófono delante y ya sabemos lo que es"

También en 'El Larguero' Manu Carreño tuvo palabras para el jugador azulgrana. "Ya sabemos que no se ha sancionado lo que se tenía que sancionar, pero eso no te da pábulo para decir lo que te dé la gana cada día que te pones delante de un micrófono. Cuando te han insultado y cuando no. ¿Siempre tiene razón? Yo creo que no. Lo que pasa es que le pones un micrófono delante y ya sabemos lo que es. Tan buen jugador como Jaimito. Siempre lo ha sido y siempre lo será".

"El jugador no se puede poner a la altura de los aficionados. Creo que el jugador tiene una responsabilidad que no tiene el energúmeno que se pone una bufanda y se pone a insultar", comentó también el director de 'El Larguero'.

¿Se equivoca Piqué con su actitud hacia los aficionados del Espanyol?

En el Sanedrín de 'El Larguero' se habló también largo y tendido sobre las palabras de Piqué. "El problema es que los palmeros alrededor de Piqué aplauden este tipo de declaraciones", apuntó Antonio Romero.

"Si no nos ponemos en el contexto de un jugador que es víctima de los insultos más brutales contra su familia y que estos insultos son reincidentes y tratados con total impunidad, entonces resulta incomprensible", comentó Jordi Martí.