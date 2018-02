Cada vez quedan menos días para que se juegue uno de los partidos más esperados de la temporada, el duelo del Bernabéu del próximo 14 de febrero entre Real Madrid y PSG en octavos de Champions puede marcar un antes y un después en muchos aspectos: el futuro de Zidane o el de Neymar entre otros.

Luis Fernández, exentrenador de Espanyol o Athletic entre otros, y actual responsable de la cantera del PSG, ha explicado en El Larguero cómo se vive desde la capital francesa el tan esperado choque.

"El Real Madrid y PSG va a poner todas las ganas y la motivación en esos dos partidos de Champions", ha comentado. También ha querido dejar claro que no se fía de que el Real Madrid esté mal. "Aunque este año esté un poco peor yo no creo en eso, para ellos la Champions puede ser otra motivación", aseguró.

El futuro de Neymar

Ha sido muy tajante el protagonista de El Larguero a la hora de afirmar que Neymar seguirá en el PSG. "Pongo la mano en el fuego porque Neymar no va a irse al Real Madrid, él está demostrando que le gusta jugar aquí", ha dicho con vehemencia.

"Si el PSG ha ido a buscar a Neymar o Mbappé es para que se queden, no para que se vayan", ha comentado. Ha dicho que el brasileño es "un jugador que marca muchas diferencias, cuando se le ve jugar no se ve lo que se comenta de que quiera irse. Él está convencido de que está bien aquí y que quiere triunfar", afirma con claridad. Por último ha querido dejar claro que no tiene ningún problema en el vestuario y que los jugadores saben que "Neymar es el crack".