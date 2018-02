Yeray Álvarez: “Es el momento más feliz de mi vida”

Después de haber vuelto a jugar en Liga ante el Girona, Yeray Álvarez pasó por El Larguero para explicar su recuperación del cáncer testicular que le apartó de la competición en dos ocasiones, desde diciembre de 2015.

"Es el momento más feliz, después de haber superado 290 días sin jugar en la Liga. Al volver, sentía el cosquilleo que sentí en mi debut. El mismo cosquilleo, era como si debutara otra vez", explicó. "Después de esto, empiezas a valorar cosas que antes ni te imaginabas. Cuando llegan estas noticias el fútbol se queda en miniatura. Empiezas a valorar mucho más a la familia y amigos", dijo Yeray.

Sobre cuál ha sido el momento más duro de la enfermedad, el del Athletic dijo que lo peor fue durante "la recaída en la Selección. Si te soy sincero pocas veces he llorado. Esa día, al llegar al aeropuerto con los cámaras, que no te dejan tranquilo, y llegar a Bilbao y ver a mis padres y decirles, "tu hijo de 22 años ha recaído". Ese es el momento más duro. No solo por mí, sino por la gente que me rodea".

A pesar de todo, el jugador siempre ha presentado una actitud positiva. "La gente me decía que lo llevaba muy bien, como si no pasase nada. Con todo he seguido igual, cuando podía salir salía e iba con mis amigos si podía, aunque estuviese cansado", explicó. "Si podía ir a Lezama iba. Tenía tratamiento cada dos semanas: la primera era más dura pero si la segunda me encontraba bien, iba".

Respecto al apoyo que mostraron sus compañeros, que en un gesto simbólico se raparon la cabeza, el jugador dijo que "el apoyo fue emotivo". Sobre la nueva incorporación de Iñigo Martínez, dijo que "ya le conocía, sé que ha pasado momentos duros y tenemos que darle apoyo. Yo nunca iría a la Real, en la vida".

Para la gente en su misma situación, Yeray dedicó unas palabras de apoyo. "A ellos y a sus familias, darles mucho ánimo y que se sale de esto. Que se apoyen en la gente que les quiere y si quieren que les mande algo que me lo digan. Yo respondo sin ningún problema", concluyó.